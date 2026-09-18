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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

۱۱ درصد جمعیت کهگیلویه‌وبویراحمد عشایر هستند

۱۱ درصد جمعیت کهگیلویه‌وبویراحمد عشایر هستند

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سهم ۱۱ درصدی عشایر از جمعیت استان، بر ضرورت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به این جامعه تأکید کرد.

صادق فاتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قبال عشایر، بیان کرد: بر اساس آیین‌نامه ساماندهی امور عشایر و مواد ۵، ۱۲ و ۱۷ این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات به جامعه عشایری هستند.

وی ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد یکی از کانون‌های اصلی جامعه عشایری کشور است و با توجه به جمعیت عشایری استان، این منطقه در رده دوم استان‌های کشور از نظر سهم عشایر نسبت به جمعیت قرار دارد.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش عشایر در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع از کشور گفت: عشایر استان در جنگ رمضان، هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه حماسه‌آفرینی کردند و همواره پای نظام، انقلاب و دین ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: در مقابل این همراهی و نقش‌آفرینی، وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که خدمات مناسب و شایسته‌ای را به جامعه عشایری ارائه کنند و مسائل و نیازهای این قشر را در برنامه‌ریزی‌های اجرایی مورد توجه قرار دهند.

فاتحی اضافه کرد: شورای عشایر استان فرصتی برای بررسی مسائل جامعه عشایری با حضور دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به این جامعه است.

کد مطلب 6950769

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