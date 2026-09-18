صادق فاتحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی در قبال عشایر، بیان کرد: بر اساس آییننامه ساماندهی امور عشایر و مواد ۵، ۱۲ و ۱۷ این آییننامه، دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه خدمات به جامعه عشایری هستند.
وی ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد یکی از کانونهای اصلی جامعه عشایری کشور است و با توجه به جمعیت عشایری استان، این منطقه در رده دوم استانهای کشور از نظر سهم عشایر نسبت به جمعیت قرار دارد.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش عشایر در عرصههای مختلف انقلاب و دفاع از کشور گفت: عشایر استان در جنگ رمضان، هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه حماسهآفرینی کردند و همواره پای نظام، انقلاب و دین ایستادهاند.
وی تأکید کرد: در مقابل این همراهی و نقشآفرینی، وظیفه دستگاههای اجرایی است که خدمات مناسب و شایستهای را به جامعه عشایری ارائه کنند و مسائل و نیازهای این قشر را در برنامهریزیهای اجرایی مورد توجه قرار دهند.
فاتحی اضافه کرد: شورای عشایر استان فرصتی برای بررسی مسائل جامعه عشایری با حضور دستگاههای متولی و تصمیمگیری برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدماترسانی به این جامعه است.
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