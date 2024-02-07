مشکل آبرسانی به شهرک عظیمیه مرتفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه‌های حوزه آب و برق استان قزوین اظهار کرد: موضوع مأموریتی وزارت نیرو در حوزه آب و برق در استان ما مثل دیگر نقاط کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه «آب و برق» زیرساخت توسعه و پیشرفت و زیرساخت سکونت محسوب می‌شود، افزود: استان ما در عین حالی که برای توسعه خود نیاز به تأمین این منابع دارد به لطف خود برای توسعه کشور در تولید نیروی برق جزو استان‌های اثرگذار است.

استاندار قزوین با بیان یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی و همچنین شهرک انرژی خورشیدی در بویین زهرا ساخته خواهد شد، تاکید کرد: با ایجاد این ظرفیت‌ها استان قزوین بیش از دو برابر مصرف خود برق تولید کرده و ر اختیار کشور می‌گذارد.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط باید برای تأمین برق در استان برنامه ریزی کنیم تا خودمان با مشکلات خاموشی مواجه نشویم و این نیازمند تأمین یک سری زیرساخت و تأمین منابع است.

اعلایی تصریح کرد: منابع جدیدی برای تولید آب در حال مطالعه است و یا مطالعه شده و باید در فضای اجرا قرار بگیرد و بر این اساس ظرفیت‌های موجود در استان برای تولید آب باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: استان ما تا به حال برخوردار از ظرفیت سدهای آبی نبوده و این دو سدی که به زودی به چرخه می‌پیوندند می‌توانند ظرفیت جدیدی را برای استحصال منابع آبی باشند.

این مسؤول با بیان اینکه در سطح استان قزوین قالب اعتبارات عمرانی استان در حوزه آب و برق هزینه می‌شود، اضافه کرد: برخی تنگناها مانند آب آبیک یک مشکل مزمن در استان قزوین بود که در دولت سیزدهم مدیریت و رفع شد.

وی با بیان اینکه به زودی یکی از مشکلات بالای ۳۰ ساله استان قزوین که آب رسانی به عظیمیه بود حل می‌شود، یادآور شد: پیمانکار آب رسانی و برق رسانی به عظیمیه مشخص شده و منابع آن نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شد تا به زودی مشکل آب و برق این منطقه حل شود.