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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۹

سرهنگ صادقی پور خبر داد؛

دستگیری جوانی که از سالمندان سرقت می کرد

دستگیری جوانی که از سالمندان سرقت می کرد

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری مردی جوان که از افراد ناتوان و سالمند اقدام به موبایل قاپی می‌کرد، خبر داد و گفت: متهم به ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور گفت: پانزدهم بهمن ماه تیم عملیات کلانتری ۱۰۴ عباس آباد در حال گشت زنی در محدوده خیابان "بهشتی" تهران به مردی که در حال زاغ زنی اطراف به خصوص افراد ناتوان و خانم‌های سن و سال دار بود، مشکوک و مرد را تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی افزود: متهم در همین حین به سرعت به سمت شهروندی که در حال استفاده از تلفن همراه خود بود مراجعه و تلفن همراه وی را ربوده و به سرعت از محل متواری شد.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اعلام مشخصات متهم به سایر گشت‌های انتظامی و با هوشمندی مأموران و شگردهای پلیسی متهم زمینگیر و دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های بیشتر از متهم دو دستگاه تلفن همراهی که در روز جاری سرقت کرده بود کشف شد، افزود: با انتقال متهم به مقر پلیس مشخص شد متهم دارای سوابق متعدد در امر سرقت است.

سرهنگ صادقی پور ابراز داشت: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه معترف شد که در این خصوص شناسایی مال باختگان در دستور کار کلانتری ۱۰۴ عباس آباد قرار گرفت و متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6017968

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    نظرات

    • حمید IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
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      تورو حضرت عباس قوه قضائیه این دزدای منازل و خودرو رو اعدام کنه این روز به روز جرمشون خشن تر میشه

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