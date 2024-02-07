دستگیری جوانی که از سالمندان سرقت می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور گفت: پانزدهم بهمن ماه تیم عملیات کلانتری ۱۰۴ عباس آباد در حال گشت زنی در محدوده خیابان "بهشتی" تهران به مردی که در حال زاغ زنی اطراف به خصوص افراد ناتوان و خانم‌های سن و سال دار بود، مشکوک و مرد را تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی افزود: متهم در همین حین به سرعت به سمت شهروندی که در حال استفاده از تلفن همراه خود بود مراجعه و تلفن همراه وی را ربوده و به سرعت از محل متواری شد.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اعلام مشخصات متهم به سایر گشت‌های انتظامی و با هوشمندی مأموران و شگردهای پلیسی متهم زمینگیر و دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های بیشتر از متهم دو دستگاه تلفن همراهی که در روز جاری سرقت کرده بود کشف شد، افزود: با انتقال متهم به مقر پلیس مشخص شد متهم دارای سوابق متعدد در امر سرقت است.

سرهنگ صادقی پور ابراز داشت: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه معترف شد که در این خصوص شناسایی مال باختگان در دستور کار کلانتری ۱۰۴ عباس آباد قرار گرفت و متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.