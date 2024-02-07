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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴

تداوم نبرد سنگین در اردوگاه نور شمس کرانه باختری+فیلم

تداوم نبرد سنگین در اردوگاه نور شمس کرانه باختری+فیلم

نظامیان صهیونیست از ساعتی قبل به اردوگاهی در کرانه باختری حمله ور شده اند که مبارزان فلسطینی به مقابله با آنها پرداخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از درگیری شدید مبارزان فلسطینی با نظامیان رژیم صهیونیستی در اردوگاه نور شمس در کرانه باختری خبر دادند.

ساعتی قبل منابع اعلام کردند که رژیم صهیونیستی اقدام به تقویت گسترده نیرو در این اردوگاه کرده است.

منابع فلسطینی از صدای انفجار در منزلی که از سوی نظامیان صهیونیست محاصره شده است، خبر دادند.

یک فلسطینی بر اثر تیراندازی اشغالگران در اطراف اردوگاه الفارعه در جنوب طوباس زخمی شد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ستونی از دود از منزلی در اردوگاه نور شمس به هوا برخاسته است.

کد مطلب 6018003

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