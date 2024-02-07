آغاز تحقیقات رژیم صهیونیستی درباره خودزنی یک تانک در هفتم اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تحقیقات درباره خودزنی یک تانک صهیونیستی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی و شروع عملیات طوفان الاقصی را آغار کرده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر گزارش داد که این تحقیقات پیرامون شلیک یک تانک صهیونیستی به سوی ساختمانی در یکی از شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه و هلاکت ۱۳ صهیونیست حاضر در آن به انجام می‌رسد.

گفتنی است نزدیک به یک ماه و نیم پیش نیز روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اذعان کرد که روز هفتم اکتبر (آغاز عملیات طوفان الاقصی) ارتش رژیم صهیونیستی شهرک‌نشینان صهیونیست را هدف قرار داده است. یدیعوت آحارونوت در مورد جزییات این رخ‌داد نوشت: یک تانک ارتش ۱۲ اسرائیلی را در محل اقامتشان در شهرک بئیری هدف قرار داد و آنان را کشت.

نکته جالب توجه آن است که به اذعان یدیعوت آحارونوت این اتفاق در حالی رخ داده که ارتش رژیم صهیونیستی از حضور این ۱۲ شهرک‌نشین صهیونیست در ساختمان هدف گرفته شده اطلاع داشته است. این روزنامه عبری زبان ادامه داد: ژنرال «باراک حیرام» شخصی است که فرمان هدف قراردادن این ساختمان و افراد داخل آن را صادر کرده است. وی این دستور را با ادعای پنهان‌شدن افراد حماس در این ساختمان، صادر نموده است.