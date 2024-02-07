درخواست آلومینیوم برای تغییر داور بازی با نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه آلومینیوم اراک، کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت مسابقه مرحله یک‌شانزدهم نهایی بین تیم‌های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک که قرار است از ساعت ۱۵ روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر برگزار شود را به آقای حسن اکرمی سپرده است.

باشگاه آلومینیوم اراک با توجه به اتفاقات و حواشی گذشته و همچنین قضاوت آقای اکرمی در دیدار هفته دهم فصل جاری لیگ‌برتر مقابل فولاد خوزستان که منجر به ضرر تیم آلومینیوم در مباحث داوری شد، درخواست تغییر داور وسط را برای بازی جام حذفی برابر نساجی مازندران دارد.

امید می‌رود سازمان لیگ و کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران نسبت به درخواست باشگاه آلومینیوم اراک رسیدگی و اهتمام جدی داشته باشند.