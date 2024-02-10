به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی در پایان نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر با کسب ۱۰ امتیاز و با قرارگیری در رده پانزدهم جدول به کار خود پایان داد.

در همین حال تیم نساجی روز جمعه ۲۰ بهمن در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی رو در روی آلومینیوم اراک قرار گرفت و این بازی را هم با نتیجه یک بر صفر واگذار کرد تا خداحافظی زود هنگامی با مسابقات داشته باشد.

پس از پایان نیم فصل، فرشید اسماعیلی هافبک نساجی با اینکه یک فصل دیگر با نساجی قرارداد دارد خواهان جدایی از این تیم است و در تمرینات و اردوی ترکیه این تیم حاضر نشد.

باشگاه استقلال خواستار جذب اسماعیلی شده است و مدیران نساجی با پیشنهاد ابتدایی آبی‌ها مخالفت کرده‌اند اما مذاکره برای جدایی این بازیکن ادامه دارد و امکان دارد طی روزهای آینده این انتقال انجام شود.