خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حمله‌های هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد. بر اثر حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه شمار زیادی شهید و زخمی شده اند.

شمار شهیدان حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۲۷ هزار و ۸۴۰ نفر و شمار زخمی‌های این حمله‌ها به ۶۷ هزار و ۳۱۷ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس اعلام این نهاد پزشکی فلسطینی، اشغالگران صهیونیست در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ جنایت و کشتار را علیه خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه مرتکب شده‌اند که در نتیجه آن ۱۳۰ نفر شهید و ۱۷۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که همچنان پیکر شماری از قربانیان حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه زیر آوار و در خیابان‌ها قرار دارد و اشغالگران مانع از دستیابی نیروهای اورژانس و نیروهای سازمان پدافند غیرعامل غزه به این پیکرها می‌شوند.

ابراز نگرانی سازمان بهداشت جهانی درباره حمله به رفح

تدروس آدهانوم گبریسوس مدیرکل سازمان بهداشت جهانی (WHO) درباره زمزمه حمله ارتش رژیم صهیونیستی به «رفح» در جنوب نوار غزه واکنش نشان داد.

گبریسوس گفت: گزارش‌ها در خصوص بمباران سنگین رفح بسیار نگران‌کننده است، زیرا نیمی از ساکنان غزه برای در امان‌بودن به این شهر پناه آورده‌اند.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی با اشاره به لزوم برقراری آتش‌بس فوری در غزه ادامه داد: آوارگانِ حاضر در رفح، جای دیگری برای رفتن ندارند. همین حالا باید آتش‌بس برقرار شود.

حمله های جدید حزب الله به اشغالگران

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت لبنان پادگان معالیه گولان را با دو موشک هدف قرار داده و تلفات قطعی به دشمن صهیونیست وارد کردند.

منابع صهیونیست از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به اصابت چندین موشک به اصبع الجلیل پس از شنیده شدن صدای آژیر اشاره کردند.

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با موشک فلق پادگان معالیه گولان را هدف قرار داده و تلفات قطعی به آن وارد کرده است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز اشاره کرد موشک‌هایی از سمت لبنان به سمت حدب البستان رژیم صهیونیستی در الجلیل شلیک شده است.

شهرکهای صهیونیست نشین زیر آتش شدید راکتی مقاومت

گردان‌های المجاهدین اعلام کرد که مقر فرماندهی لشکر غزه ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیستی «رعیم»، موضع نظامی «یفتح» وابسته به تیپ شمالی لشکر غزه، مواضع نظامی «کیسوفیم» و «امیتای» وابسته به تیپ جنوبی لشکر غزه، موضع صهیونیستی «صوفا» و مقر نظامی «تسئلیم» در شرق رفح و مقرهای فرماندهی دشمن صهیونیست در جنوب غرب و جنوب شرق شهر غزه را موشک‌باران کرده است.

علاوه بر این گردان‌های المجاهدین از حمله موشکی به شهرک‌های صهیونیستی «سعد»، «علومیم»، «بئیری»، «کرمیا»، «یاد مرخای» و «اور هانیر» خبر داد.

تیپ «العامودی» وابسته به گردان‌های «شهدا الاقصی» نیز اعلام کرد که یک موضع اصلی پشتیبانی از نظامیان و جنگ‌افزارهای دشمن در اطراف منطقه «البطن السمین» در خان‌یونس را با خمپاره‌های سنگین هدف قرار داده است.

همچنین گردان‌های شهدا الاقصی از درگیری سنگین با نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در محور «قاطع» واقع در غرب غزه خبر داد.

آمار جدید خبرنگار شهید

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین در نوار غزه طی گزارشی آمار جدیدی از شمار خبرنگارانی که در نتیجه حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به شهادت رسیده‌اند ارائه داد.

بر اساس این گزارش با به شهادت‌رسیدن شهید «نافذ عبد الجواد» شمار شهیدانِ خبرنگارِ حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۱۲۴ نفر افزایش یافته است.

علاوه بر این دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: ارتش اسرائیل در جریان نسل‌کشی جمعی در نوار غزه ۳ هزار واحد مسکونی را در این باریکه به آتش کشیده است.

این نهاد دولتی فلسطینی تاکید کرد که بیش‌ترِ این واحدهای به آتش‌کشیده شده در استان‌های «غزه» و «شمالِ» نوار غزه قرار دارند.

موشکباران سدیروت

مقاومت فلسطین با وجود گذشت ۱۲۵ روز از حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه همچنان به موشک‌باران سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد.

گردان‌های «المجاهدین» اعلام کرد که شهرک صهیونیستی «سدیروت» را هدفِ حمله موشکی قرار داده است.

رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که آژیر هشدار در شهرک‌های صهیونیستی «سدیروت»، «ناحل عوز» و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) نیز اعلام کرد که در منطقه چهارراه «الصناعه» در شهر غزه یک تانک «مرکاوا ۴» ارتش رژیم صهیونیستی را با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده است.

همچنین گردان‌های قسام از درگیری مبارزان این گردان‌ها با گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در همین منطقه و کشته و زخمی‌شدن نظامیان صهیونیست خبر داد.

گردان‌های «شهدا الاقصی» نیز اعلام کرد: با استفاده از سلاح تیربار و گلوله «آر پی جی» در درگیری شدید با نظامیان و جنگ‌افزارهای دشمن در محورهای پیشروی خان‌یونس به سر می‌بریم.

فرار نظامیان صهیونیست از غزه

عقب‌نشینی یگان‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه در حالی ادامه می‌یابد که هیچ‌کدام از هدف‌های اعلامی از سوی این رژیم در نوار غزه محقق نشده است.

در همین راستا ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گردان توپخانه ۸۴۱۰ خود را از جریان نبردهای جاری در نوار غزه خارج کرده است.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گردان ۲۷۱ وابسته به یگان مهندسی رزمی را پس از هفته‌ها نبرد در خان‌یونس در جنوب نوار غزه از این باریکه خارج کرده است. پیش از این نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تیپ پنجم ذخیره ارتش این رژیم از نوار غزه خارج شده و تیپ «چتربازان ۶۴۶» در خان‌یونس باقی خواهد ماند.

رفح بمباران شد

منابع خبری از تداوم بمباران شدید مناطق مختلف غزه توسط رژیم صهیونیستی از جمله در شهر رفح خبر دادند.

رسانه‌های فلسطینی بامداد پنجشنبه گزارش دادند که در بمباران رژیم صهیونیستی به دو باب منزل مسکونی در منطقه تل السلطان در غرب استان رفح واقع در جنوب نوار غزه، ۱۲ نفر از جمله ۵ کودک به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

تل آویو: عملیاتی در محور فیلادلفیا بدون هماهنگی مصر در کار نخواهد بود

رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا متعهد شده است که عملیاتی در محور فیلادلفیا بدون هماهنگی طرف مصری وجود نخواهد داشت.

رایزنی وزیر خارجه آمریکا با گالانت

وزارت خارجه آمریکا به محور رایزنی‌های وزیر خارجه این کشور با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با یوآف گالانت درباره افزایش کمک‌ها با فلسطینی‌ها در غزه و ممانعت از توسعه دامنه جنگ رایزنی کرده است.

منابع صهیونیست مدعی شدند که بلینکن به وزیر جنگ این رژیم تاکید کرده است که نیاز است که گام‌هایی برای حمایت از غیرنظامیان برداشته شود.

محورهای گفت و گوی محمود عباس با بلینکن

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در رام الله انجام شد، بلینکن بر ضرورت افزایش ارسال کمک ها به غزه تاکید کرد.

وی همچنین در جریان دیدار با محمود عباس از مخالفت با آواره کردن اجباری و کوچ دادن آنها از غزه دم زد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از فواید بازفعالی تشکیلات خودگردان فلسطین سخن گفت.

بلینیکن همچنین در ادامه مدعی شد که واشنگتن حامی برپایی دولت مستقل فلسطینی به عنوان بهترین راه برای تحقق امنیت و صلح است.

سفر هنیه به مصر

رسانه‌های عربی گزارش دادند که هیأت حماس به ریاست اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز پنجشنبه به منظور پیگیری چارچوب توافق (پیشنهادی) برای آتش‌بس در غزه وارد قاهره خواهد شد.

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