اوج هیجان فوتبال و سینما در شب سوم جشنواره فجر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سومین شب برگزاری چهلودومین جشنواره فیلم فجر در قم به دلیل همزمانی اکران سانس اول فیلمها با پخش مستقیم بازی ایران و قطر در نیمهنهایی رقابتهای جام ملتهای آسیا با حال و هوای متفاوتی برگزار شد.
در پردیس سینمایی بازار شهر قم که چهار سالن نمایش دارد، دو سالن به پخش فوتبال اختصاص داشت و از خانوادههای قمی که با پرچمهای ایران برای تماشای مسابقه فوتبال به این سینما آمده بودند میزبانی میکرد و سالن اصلی نیز پذیرای علاقهمندان جشنواره بود که به تماشای فیلم «تابستان همان سال» نشستند.
اکران بازی تیم ملی ایران و قطر را میتوان اولین تجربه تماشای زنده یک بازی فوتبال در حین برگزاری جشنواره فیلم فجر در قم دانست، موضوعی که مورد استقبال تماشاگران فوتبال و سینما قرار گرفت.
از دقایقی قبل از شروع بازی تیم ملی، برخی نمایشگرهای مستقر در پردیس سینمایی بازار شهر، اقدام به پخش زنده از حالوهوای دوحه کرده بودند تا آرامآرام فضای جشنواره به سمتوسوی هیجان فوتبال برود.
همزمان با پخش فوتبال، سالن شماره یک پردیس سینمایی «بازار شهر» پذیرای تماشاگران جشنواره فیلم فجر بود و در سومین شب جشنواره، «تابستان همان سال» به کارگردانی محمود کلاری برای علاقهمندان به هنر هفتم روی پرده رفت.
تصویربردار کهنهکار سینمای ایران در سومین فیلم بلندش به سراغ روایت داستانی شبیه به حدیث نفس دوران کودکی خودش رفته اما هر قدر مخاطب از شاعرانگی و قابهای خوشرنگولعاب «تابستان همان سال» سر ذوق میآید و به معنای واقعی کلمه فیلم سینمایی میبنید، روند فیلم کُند و خستهکننده است.
«شه سوار» به کارگردانی حسین نمازی در سانس دوم پردیس سینمایی بازار شهر به روی پرده رفت و فضای کمدی و دلنشین این فیلم باعث شد تلخی باخت تیم ملی فوتبال ایران در تماشاگران سینما کمتر سنگینی کند.
در سینما ونوس محل اصلی برگزاری جشنواره فیلم فجر، اولین فیلم بلند سینمایی محسن جسور با نام «شکار حلزون» روی پرده رفت که نتوانست در جلب رضایت تماشاگران موفق باشد.
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در ادامه به تماشای «قلب رقه» ساخته خیرالله تقیانیپور نشستند که هم قصه عاشقانهای را در دل جنایتهای داعش روایت میکند و هم نفوذ عمیق و دقیق فرماندهان ایرانی در میان نیروهای داعشی را به تصویر میکشد.
«قلب رقه» فیلم پر اهمیت و سختی به لحاظ ساختار سینمایی و ایدئولوژیک است اما تمرکز زیاد فیلمساز روی وجوه اکشن فیلم سبب ضعف در پرداخت شخصیتها شده است. نقشآفرینی موفق شهرام حقیقتدوست و شادی مختاری در این فیلم قابل توجه بود.
سینما تربیت نیز در شب سوم جشنواره دو فیلم «آبی روشن» ساخته بابک خواجه پاشا و «آپاراتچی» قربانعلی طاهرفر را روی پرده برد.
«آبی روشن» به عنوان یک فیلم جادهای دیالوگمحور، امکان یک تصویربرداری خوشرنگ و لعاب را به کارگردان داده و جنبههای بصری کار را تأمین میکند و تلاش کرده یک فیلم معنوی فاخر در سینمای ایران باشد و دچار شعارزدگی نشود.
«آپاراتچی» نیز که عشق بیحد و حصر یک نقاش ساختمان به سینما را به سینما به تصویر میکشد، بار دیگر با استقبال علاقهمندان روبهرو شد و پرونده نمایش این فیلم با چهار اکران در سینماهای قم بسته شد.
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