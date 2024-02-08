چرا دندان های افراد دیابتی خراب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهناز ولی زاده، با اشاره به تأثیر دیابت بر سلامت دهان و دندان مبتلایان، افزود: دیابت از بیماری‌های همه‌گیر و شایع در سراسر جهان است که متأسفانه گروه‌های سنی مختلف را درگیر می‌کند.

به گفته وی، بسیاری از مبتلایان به دیابت متأسفانه از اهمیت بهداشت دهان و دندان آگاه نیستند و فقط درصد کمی از آنها مراجعات منظم به دندانپزشک دارند.

این کارشناس سلامت دهان و دندان، یادآور شد: بیماری لثه، از دست دادن دندان، خشکی دهان، پوسیدگی‌های دندانی، سوزش دهان، اختلال چشایی، اختلال عملکرد غدد بزاقی، تأخیر در ترمیم زخم و بیماری کاندیدیازیس (یک نوع بیماری قارچی) از جمله تظاهرات دهانی مرتبط با دیابت هستند.

وی، مراقبت از دهان و دندان در بیماران دیابتی را بسیار مهم برشمرد و افزود: معاینات منظم دندانپزشکی در این افراد بسیار اهمیت دارد و حتماً این افراد باید با نحوه مراقبت صحیح از دندان‌ها آشنا باشند.

به گفته ولی زاده، مبتلایان به دیابت حتماً در مراجعه به دندانپزشک باید بیماری خود را اطلاع دهند.

کارشناس سلامت دهان و دندان، دیابت را یک ریسک فاکتور (عامل خطر) شناخته شده برای بیماری پریودنتال (بیماری لثه) برشمرد و اظهار داشت: میزان تخریب بافت پریودنتال (لثه) با سطح کنترل قند خون و مدت زمان ابتلاء به بیماری دیابت ارتباط دارد. این امر اهمیت رعایت صحیح بهداشت دهان و دندان و مراجعات منظم به دندانپزشک را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی، یکی از مشکلات و دغدغه‌های بیماران دیابتی را کاهش میزان بزاق در دهان عنوان کرد و افزود: کاهش میزان بزاق، قدرت پاکسازی دهان را کاهش می‌دهد و می‌تواند زمینه پوسیدگی دندان‌ها را فراهم کند.

به گفته ولی‌زاده، تغییر عادت غذایی، دشواری تکلم و تحمل پروتزهای دندانی در دهان افراد دیابتی می‌تواند سبک زندگی مبتلایان را دستخوش تغییر کند و این بیماران را بیشتر در معرض عفونت‌های دهانی ناشی از بیماری‌های لثه و خطر از دست دادن دندان‌ها قرار دهد.

وی با اشاره به تأخیر ترمیم بافت‌های آسیب دیده در دیابتی‌ها، افزود: در مواردی نظیر کشیدن دندان یا جراحی‌های ایمپلنت این تأخیر در بهبود زخم‌ها بسیار تأثیرگذار است و روند درمان را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

این کارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بیمارانی که دیابت کنترل شده دارند، کمتر در معرض افزایش تأخیر در ترمیم زخم پس از جراحی قرار دارند.

نکات مهم در مراقبت از دهان و دندان دیابتی‌ها

۱. در فواصل زمانی منظم حتماً به دندانپزشک مراجعه کنید.

۲. حتماً در مراجعه اول به دندانپزشک شرایط بیماری خود را کامل توضیح دهید.

۳. بعد از هر وعده غذایی مسواک بزنید.

۴. حرکت مسواک باید ملایم باشد.

۵. حداقل روزی یکبار از نخ دندان استفاده کنید.

۶. مراقب باشید هنگام استفاده از نخ دندان به لثه‌ها آسیب نزنید.

۷. روزانه لثه‌هایتان را معاینه کنید و در صورتی که زخم، التهاب، قرمزی، خونریزی، زخم عفونی یا زخم ناشی از دندان مصنوعی مشاهده کردید به دندانپزشک مراجعه کنید.

۸. در صورت داشتن قند خون کنترل نشده، بهتر است کارهای غیر اورژانسی دندانپزشکی را تا کنترل شدن قند خون به تعویق بیندازید.

۹. برنامه درمانی خود را در نظر داشته باشید و برای انتخاب بهترین روش و زمان و پیشگیری از شرایط افت قندخون (هیپوگلیسمی) با دندانپزشک خود صحبت کنید.

۱۰. برای پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان ضمن کنترل قند خون از استعمال دخانیات پرهیز کنید.