خون شهدای غزه و فلسطین، پایان رژیم صهیونیستی را رقم خواهد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای دیدار مسؤولان نظام و سفرا با حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث، حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییسجمهور در سخنانی با بیان اینکه حادثه بعثت، تجلی اعظم بزرگترین نعمت خداوندی یعنی نعمت هدایت است، دعوت پیامبر اکرم (ص) به یگانه پرستی را توأم با دعوت به اندیشهورزی، عدالت و ارزشهای الهی برشمرد و با اشاره به تقارن دهه فجر با عید مبعث، گفت: اجابت دعوت امام خمینی به بندگی خدای متعال و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از طرف مردم ایران جلوهای از اجابت پیام بعثت نبوی است.
رییس جمهور، همچنین نسلکشی و کودککشی در غزه را موجب رنگ باختن تمام ادعاهای حقوقبشری قدرتهای غربی و نشانه آشکار ناکارآمدی سازمانهای بینالمللی دانست و افزود: یقین داریم خون شهدای غزه و فلسطین، پایان رژیم صهیونیستی و نظم ناعادلانه کنونی را رقم خواهد زد.
رییسی، سیاستها و برنامههای داخلی دولت را در جهت گسترش عدالت، جبران عقبماندگیها و بهبود وضع اقتصادی خواند و تاکید کرد: تنها راه حل مشکلات، تکیه بر اراده داخلی است و دولت برای حل مسایل کشور، نگاهی به دست بیگانگان ندارد.
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