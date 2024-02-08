خبرگزاری مهر، گروه مجله: هفته سوم بهمن ماه در حالی گذشت که مهم‌ترین اخبار آن درباره فوتبال و بازی‌های جام ملت‌های آسیا است. بازی‌هایی که نتیجه آن یک برد دل‌چسب و یک باخت غم‌انگیز بود. غم شکست دیشب مقابل قطر تا مدت‌ها بر دلمان می‌ماند. این بار در گزارش آخر هفته علاوه بر اخبار فوتبال سایر وقایع مهم روزهای اخیر را نیز مرور کرده‌ایم.

دروازه قطر جن بود و توپ بسم‌الله!

اخبار فوتبالی این هفته می‌توانست سرشار از خوشی و احساس پیروزی باشد اما نتیجه بازی دیشب «ایران و قطر» فرجام دیگری را رقم زد و در حالی که یک ایران خود را برای صعود به فینال رقابت‌های جام ملت‌ها آماده کرده بود، حسرتی بر دل مردم گذاشت.

شنبه ۱۴ بهمن تیم ملی کشورمان به مصاف ژاپن رفت و در یک بازی تماشایی به پیروزی رسید. نیمه اول را با نتیجه یک بر صفر به نفع ژاپن واگذار کرده بودیم؛ اما در نیمه دوم ورق برگشت و توانستیم بر یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا با نتیجه دو بر یک پیروز شویم. واکنش‌های زیادی از این پیروزی توسط کاربران در فضای مجازی نشان داده شد که در گزارش «بای بای سامورایی» می‌توانید جزئیات بیشتری درباره آن بخوانید.

پس از پیروزی مقابل ژاپن، ایران جای این تیم را در رده‌بندی جهانی گرفت و به جایگاه بیستم در دنیا صعود کرد. شکست مقابل ایران، برای تماشاچی‌های ژاپنی آن قدر سنگین بود که بر خلاف همیشه که بعد از پایان بازی سکوهای خود را در ورزشگاه تمیز می‌کردند، این بار آنها را رها کردند و از ورزشگاه خارج شدند. نکته قابل توجه این بود که این بار تماشاگران ایرانی بعد از رقابت اقدام به تمیز کردن سکوهای ورزشگاه «اجوکیشن سیتی» کردند.

بالاخره نوبت به رقابت نیمه نهایی و بازی «ایران و قطر» رسید. یکی از حساس‌ترین و مهیج‌ترین بازی‌های جام ملت‌های آسیا که با توجه به عملکرد چشمگیر ایران مقابل ژاپن، بسیاری از صاحب‌نظران شانس پیروزی ایران را بیشتر می‌دانستند. با این حال تیم ملی مقابل قطر به هیچ وجه عملکردی در سطح بازی ژاپن ارائه نکرد و گرچه در دقیقه سه به گل اول رسید اما بعد از آن انسجام لازم برای حفظ نتیجه را نداشت.

نتیجه بازی در اواخر زمان قانونی به تساوی دو - دو رسیده بود و در حالی که شاید خیلی‌ها فکر می‌کردند نتیجه قرار است به وقت اضافه بکشد قطر گل سوم را به ثمر رساند. زمانی که فرصت و توان چندانی برای تغییر سرنوشت بازی باقی نمانده بود. حتی ۱۳ دقیقه وقت اضافه هم به کار ایران نیامد؛ به ویژه از زمانی که «شجاع خلیل زاده» اخراج شد، فشار سخت و سنگینی روی دوش بازیکنان بود تا هر طور شده بار دیگر دروازه قطر را باز کنند؛ حتی «علیرضا بیرانوند» هم از دروازه خود خارج شده بود.

اغراق نیست اگر بگوییم جان همه آنها که رقابت را دنبال می‌کردند به لب آمد خصوصاً زمانی که در آخرین لحظات شوت جهانبخش به تیرک دروازه خورد و از هر پنجره‌ای صدای یک ایرانی به گوش می‌رسید که ناباورانه از حسرت آن موقعیت فریاد کشیده است. تور دروازه قطر تور جن شده بود توپ‌های که بازیکنان تیم ملی شوت می‌زنند، بسم‌الله! سوت پایان بازی به صدا درآمد و امید قهرمانی جام ملت‌های آسیا یک بار دیگر در دل‌ها خاموش شد.

البته فراموش نکنیم قطر، میزبان این دوره از رقابت‌ها برای این پیروزی از هیچ تلاشی دریغ نکرده بود؛ از درخواست تغییر ورزشگاه و آوردن داوری عرب زبان گرفته تا اعتراض خبرنگارانشان به استفاده از واژه «خلیج فارس» توسط «سعید عزت اللهی» و ایجاد جنگ روانی. گفته می‌شود آنها حتی فروش بلیط به هواداران ایران به صورت پراکنده و بسیار محدود انجام داده‌اند تا فضای استادیوم را برای بازیکنان سخت‌تر کنند.

در پایان بازی سرمربی تیم ملی «امیر قلعه نویی» از مردم عذرخواهی کرد و گفت: «شانس ما با ما یار نبود. ما یکی از بازی‌های خوبمان را در نیمه دوم انجام دادیم.» همچنین «امید ابراهیمی» هافبک ایران بعد از این مسابقه از تیم ملی کشورمان خداحافظی کرد و گفت: «دوست داشتم با قهرمانی از تیم ملی خداحافظی کنم.» جهانبخش علاوه بر اظهار شرمندگی مقابل مردم گفت: «این نسل‌های کارهای بزرگی کرده است اما قهرمانی می‌توانست آنها را جاودانه کند.»

پرونده رقابت‌های جام ملت‌ها این بار هم بدون پایان خوش برای ایران بسته شد و نتیجه‌ای که مردم آرزویش را داشتند به دست نیامد. شاید اگر تیرک دروازه قطری‌ها کمی آن طرف تر ایستاده بود حالا برای آنکه دلمان را آرام کنیم این بیت از «حافظ» را تکرار نمی‌کردیم: «دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت؛ دائماً یکسان نباشد حال دوران غم نخور!»

تورم و گرانی دو مؤلفه جدا نشدنی!

کباب کوبیده را همچون قرمه سبزی می‌توان یکی از محبوب‌ترین غذاهای ایرانی دانست که این روزها قیمت آن به سرنوشت قرمه سبزی دچار شده و روز به روز افزایش می‌یابد و در حال تبدیل شدن به یک غذای لاکچری است. اما نکته عجیب آن است که قیمت یک سیخ کباب در بازار ۵۰ الی ۶۰ تومان است اما این روزها رستوران‌هایی هستند که یک سیخ را بیش از ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند؛ فقط یک سیخ آن هم بدون برنج!

البته این گرانی در وضعیتی که یک کیلو گوشت بیش از ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و این کالا با افزایش ۱۲۷ درصدی رکورددار گرانی است چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌آید. این گرانی مختص به گوشت قرمز نیست و حتی یقه گوشت مرغ و سبزیجات مانند بادمجان هم گرفته است.

تورم و گرانی دو مولفه‌ای هستند که همیشه با یکدیگر می‌آیند و نمی‌توان نقش دلالان در آنها نادیده گرفت. «جلال محمودزاده» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به عدم توانمندی دولت در کنترل قیمت‌ها درباره آسیب دلالان و تأثیر آنها به افزایش تورم گفت: «دلالان سیب را از کشاورز کیلویی ۱۲ هزار تومان می‌خرند که حتی جواب‌گوی هزینه خود کشاورز هم نیست اما در بازار بالای ۵۰ هزار تومان می‌فروشند.»

کاش گرانی‌ها به گوشت و مرغ ختم می‌شد اما با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی با پدیده‌ای به نام خانه‌های ده متری با اجاره ۳ تومانی مواجه می‌شوید.

خداحافظی با سرمای سوزناک زمستان

دست سرد و سفید پوش زمستان کم کم از سر کشورمان در حال برداشته شدن است در حالی که پایتخت نشینان شاید فقط یک هفته به معنای واقعی زمستان را تجربه کردند. بنا بر گفته سازمان هواشناسی، هوا قرار است در هفته آینده از سرمای نسبی زمستان فاصله بگیرد و به سمت گرم شدن حرکت کند. وضعیت بارش‌ها در کشور با وجود بارندگی‌های اخیر همچنان امیدوار کننده نیست و مقایسه بارش‌های امسال با سال گذشته کاهش میزان آن را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار تازه‌ای که از سوی مرکز اطلاعات و داده‌های آب کشور منتشر شده از ابتدای سال جاری تا کنون بارش‌ها کاهش ۳۷ درصدی داشته‌اند؛ اما با این وجود شنبه هفته گذشته یک پنجم ایران پوشیده از برف شد و ایران سپیدترین روز خود را در دو سال گذشته تجربه کرد به شکلی که در برخی مناطق ارتفاع برف از دو متر فراتر می‎‌رفت.

اهدایی و کمک مردم ایران به غزه

چند ماهی از طوفان‌الاقصی و تلاش اسرائیل برای نسل‌کشی در غزه می‌گذرد. بعد از این مدت بالاخره ایران توانست از طریق هلال احمر کمک‌هایی برای غزه بفرستند. «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه ۱۰ هزار تن اقلام توسط مردم ایران به مردم غزه اهدا شده است و این کمک مردمی به هلال احمر تا کنون سابقه نداشته است، گفت: «دومین کشتی حامل اقلام بشردوستانه مردم ایران برای مردم غزه ارسال شد و این اقلام و محموله‌ها شامل تجهیزات پزشکی، اقلام زیستی مانند چادر، پتو و … است.»

همانطور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد کشورهایی که مدعی آزادی بیان هستند؛ فقط آزادی بیان را در چهارچوب مسائلی که به نفع خودشان است، می‌بینند و این بار نیز مصداق دیگری از این ماجرا در لندن اتفاق افتاده است. ماجرا از این قرار بود که در یک برنامه تلویزیونی مجری بریتانیایی تحمل شنیدن حرف‌های کارشناس حامی فلسطین را نداشت و او را از برنامه بیرون انداخت.

شرایط داخل اراضی اشغالی همچنان بحرانی است و اعتراضات صهیونیست‌ها در جریان استعفای کابینه نتانیاهو همچنان ادامه دارد. آنها خیابان‌ها را مسدود می‌کنند و درخواست آزادی اسرای در بند مقاومت را دارند، این گروه همان‌ها هستند که در منطقه «بنی سهیلا» در شرق «خان یونس» به هیچ جنبنده در حال عبوری رحم نمی‌کنند و آنها را با گلوله مورد هدف قرار می‌دهند.

عیدی برای اخراجی‌ها

اگر چه در سال‌های اخیر همواره نرخ تورم بالاتر از میزان دریافت عیدی‌ها بوده است اما امسال با اینکه پیش‌بینی می‌شد عیدی کارگران دو میلیون تومان باشد، سخنگوی دولت «علی بهادر جهرمی» اعلام کرد بر اساس مصوبه هیأت دولت، حداقل میزان دریافتی پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده است. همچنین برای متأهلان مبلغ هفتصد هزار تومان اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند سیصد هزار تومان دیگر نیز تعلق خواهد گرفت.

خبر خوب این است که کارگران اخراجی و بیکار هم شامل این عیدی می‌شوند. کارگرانی که بنا به دلایل مختلف از جمله اخراج شدن و بحران اقتصادی کارفرما و … شغل خود را از دست داده‌اند، مستحق هستند با توجه به مدت کار کرد خود عیدی آخر سال را دریافت کنند.

نکته قابل توجه این است که برخی کارفرمایان واریز عیدی آخر سال را به ماه اول سال جدید موکول می‌کنند. رئیس اتحادیه کارکنان قراردادی و پیمانی در دفاع از حقوق کارگران در این باره یادآوری کرد: «کارفرمایان نباید عیدی کارگران را به سال بعد موکول کنند و در صورت امکان با حقوق بهمن ماه عیدی را به دست کارگران خود برسانند.»

اما در حوزه کار و کارگری حاشیه جدید در هفته گذشته اتفاق افتاد که به نظر می‌رسد لابلای اخبار فوتبالی چندان مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که وزیر کار از اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از سال ۱۴۰۵ خبر داده بود؛ معاون تأمین اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد که این قانون از فروردین ۱۴۰۳ اجرا می‌شود. همه این موارد که نشان دهنده کم لطفی در حق قشر کارگر است و بد نیست بدانید که حتی در صورت افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگر در سال بعد اگر دلار را بدون تغییر ۵۴ هزار تومان حساب کنیم؛ دستمزد کارگر ایرانی باز هم کمترین میزان حقوق دریافتی را در میان کشورهای منطقه دارد.

آغاز پرواز سیمرغ‌ها

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از دوازدهم بهمن تهران در مرکز همایش‌های برج میلاد با نمایش چهار فیلم «دروغ‌های زیبا»، «شکار حلزون» «دو روز دیرتر» و «ظاهر» شروع شد، شروعی که در روز افتتاحیه و اولین روز نمایش فیلم با حواشی زیادی همراه بود. البته کسانی که اخبار این جشنواره را در ادوار مختلف دنبال می‌کنند به خوبی می‌دانند که اعتراض و حاشیه در این جشنواره به یک روال عادی شبیه شده است.

یکی از این حواشی به ماجرای بالا رفتن صدای اعتراض «الناز شاکر دوست» برمی‌گردد، اعتراضی به دلیل پذیرفته نشدن فیلم «بی‌بدن» در بخش مسابقه جشنواره فجر. در این بین برخی یادآوری کرده‌اند کسانی که سال گذشته جشنواره فجر را تحریم کرده بودند امسال بعد از پایان نمایش فیلم بی‌بدن به کارگردانی «مرتضی علیزاده» در پردیس کوروش، مقابل تماشاگران ایستادند و به پذیرفته نشدن این فیلم در فهرست فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره شکایت کردند. به هر شکل ویدیوی اعتراض شاکردوست به یکی از پربازدیدترین‌های فضای مجازی در هفته گذشته تبدیل شد.

فیلم بی‌بدن که به بخش نو جشنواره رفته است اجازه کاندیدا شدن در بخش‌های دیگر را ندارد و در بخشی حضور یافته که مربوط به کسانی است که اولین تجربه کارگردانی خود را به جشنواره آورده‌اند و به اصطلاح به آنها «فیلم اولی‌ها» می‌گویند. این بخش بعضی سال‌ها در جشنواره برگزار می‌شود و بعضی سال‌ها مسوولان جشنواره از جدا کردن این دسته فیلم‌ها از سایر آثار صرف نظر می‌کنند.

حاشیه دیگر درباره این جشنواره مربوط به سیمرغ بهترین فیلم جشنواره از نگاه تماشاگران است، جایزه‌ای که از سال ۷۶ و همزمان با روی کار آمدن دولت اصلاحات به جشنواره فجر اضافه شد و تا سال ١4٠٠ همچنان پا بر جا بود ولی. پس از آن سال به گفته «محمد خزائی» رئیس سازمان سینمایی به دلیل تقلب در رای‌های مردم، سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران حذف شد. امسال نیز حرف و حدیث دربراه جای خالی این سیمرغ زیاد بود تا اینکه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اعلام کرد احتمالا سیمرغ مردمی از سال آینده به جشنواره فیلم فجر باز می‌گردد.