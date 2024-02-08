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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵

جذب ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه

جذب ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه

در دولت سیزدهم از ابتدای شهریور (۱۴۰۰) تا پایان دی ماه امسال ۵۷۸ طرح سرمایه گذاری خارجی به صورت اجرایی در آمده است که حجم کلی این سرمایه‌ها ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، با اعلام آمار سرمایه گذاری خارجی تلاش می‌شود تا جذب سرمایه روی کاغذ محاسبه نشود و به همین دلیل جذب سرمایه مصوب معتبر در اعلام آمار از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران منتشر می‌شود.

در دولت سیزدهم از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه امسال ۵۷۸ طرح سرمایه گذاری خارجی به صورت اجرایی در آمده است که حجم کلی این سرمایه‌ها ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار است.

جذب ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه

نفت و گاز بیشترین بخش جذاب برای سرمایه گذاران خارجی بوده که با ۵ قرارداد سرمایه گذاری مجموعاً ۴ هزار و ۸۲۶ میلیون دلار حجم سرمایه مصوب و معتبر بوده و سهم ۴۶ درصدی را از کل سرمایه گذاری خارجی دولت سیزدهم داشته است.

بعد از نفت بخش صنعت با ۳۸۰ طرح، ۳ هزار و ۷۱۴ میلیون دلار سرمایه مصوب و معتبر یعنی ۳۵ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی را در دولت سیزدهم به خود اختصاص داده است.

جذب ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه

مروری بر آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک کشور نشان می‌دهد کشور روسیه با ۳۱.۸ درصد نخستین کشور سرمایه گذار خارجی در ایران بوده و بعد از آن امارات با ۱۳.۳ درصد و چین با ۱۲.۱ درصد بیشترین سرمایه گذاری را در کشورمان در دولت سیزدهم داشتند.

قریب به ۱۰ درصد سرمایه خارجی جذب شده مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است و در این مورد صرفاً سرمایه‌هایی در آمار لحاظ می‌شود که منشأ آنها خارجی باشد.

جذب ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه

کد مطلب 6018619
زهره آقاجانی

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