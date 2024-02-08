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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۶

وزنه برداری قهرمانی آسیا - ازبکستان

الهه رزاقی نایب قهرمان آسیا شد

الهه رزاقی نایب قهرمان آسیا شد

الهه رزاقی به مقام نایب قهرمانی مسابقات وزنه‌برداری زنان آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت گروه A دسته ۷۶ کیلوگرم وزنه‌برداری زنان قهرمانی آسیا ایران موفق به گرفتن دو مدال نقره شد.

الهه رزاقی دختر وزنه بردار ایران رکورد ۹۶ یک‌ضرب، ۱۲۴ دو ضرب و مجموع ۲۲۰ کیلوگرم را ثبت کرد و نایب قهرمان آسیا شد. او در یک‌ضرب چهارم و در دوضرب نقره گرفت.

رزاقی در حرکت یک ضرب وزنه‌های ۸۹، ۹۴ و ۹۶ کیلوگرم را بالای سر برد، اما موفق به گرفتن مدال نشد و چهارم شد. وی در حرکت دو ضرب هم موفق شد خوب ظاهر شود و وزنه‌های ۱۱۷، ۱۲۱ و ۱۲۴ کیلوگرم را بالای سر برد و توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد او در دو ضرب نقره گرفت و در مجموع هم به مدال نقره رسید.

کد مطلب 6018623
سیده فرزانه شریفی

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