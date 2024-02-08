الهه رزاقی نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت گروه A دسته ۷۶ کیلوگرم وزنه‌برداری زنان قهرمانی آسیا ایران موفق به گرفتن دو مدال نقره شد.

الهه رزاقی دختر وزنه بردار ایران رکورد ۹۶ یک‌ضرب، ۱۲۴ دو ضرب و مجموع ۲۲۰ کیلوگرم را ثبت کرد و نایب قهرمان آسیا شد. او در یک‌ضرب چهارم و در دوضرب نقره گرفت.

رزاقی در حرکت یک ضرب وزنه‌های ۸۹، ۹۴ و ۹۶ کیلوگرم را بالای سر برد، اما موفق به گرفتن مدال نشد و چهارم شد. وی در حرکت دو ضرب هم موفق شد خوب ظاهر شود و وزنه‌های ۱۱۷، ۱۲۱ و ۱۲۴ کیلوگرم را بالای سر برد و توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد او در دو ضرب نقره گرفت و در مجموع هم به مدال نقره رسید.