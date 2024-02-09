۳ مدال برنز برای مقصودی در دسته ۸۷ کیلوگرم بانوان 

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان حرکت یکضرب دسته ۸۷ کیلوگرم بانوان مسابقات قهرمانی آسیا، کیژان مقصودی بانوی ملی‌پوش کشورمان موفق شد با مهار وزنه ۹۶ کیلوگرم به مدال برنز این وزن دست پیدا کند.

او در حرکت اول یکضرب ۹۰ کیلوگرم را بالای سر برد، اما در حرکت دوم یکضرب موفق به مهار وزنه ۹۵ کیلوگرم نشد. مقصودی در حرکت سوم یکضرب توانست رکورد ۹۶ کیلوگرم را به ثبت برساند تا صاحب مدال برنز شود.

بانوی وزنه‌بردار ایران در حرکت دو ضرب رکورد ۱۱۷ کیلوگرم و در مجموع رکورد ۲۱۳ کیلوگرم را به نام خود زد تا ۳ مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.