به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی با بیان اینکه بخش اعظمی از اقداماتی که در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان انجام میشود در بخش راه و راهسازی است، گفت: ساخت راه در بخشهای آزاد راه، بزرگراه و راههای اصلی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است ولی نگهداری راهها در تمام بخشهای راه بر عهده راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان است.
وی، با بیان اینکه استان زنجان از موقعیت جغرافیایی استثنایی برخوردار است، گفت: این استان مرکز اتصال استانهای شمال غرب به پایتخت است و در این میان میطلبد به توسعه بهبود راهها توجه ویژه ای شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، به میزان طول شبکه راههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: این استان «۲۰۰ کیلومتر» آزاد راه، «۱۳۰ کیلومتر» بزرگراه، «۳۵۰ کیلومتر» راه اصلی، «۷۵۰ کیلومتر» راه فرعی و «۴ هزار و ۲۰۰ کیلومتر» راه روستایی دارد. بخش اعظمی از پروژههای راه سازی از محل اعتبارات ملی تأمین میشود.
اسماعیلی، با بیان اینکه حوزه استحفاظی استان زنجان در بخش آزاد راهی تکمیل شده است، گفت: از این میزان ۱۰۰ کیلومتر آزادراه زنجان به سمت تهران بوده و ۱۰۰ کیلومتر هم به سمت استان آذربایجان شرقی است.
وی، با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از پروژههای راه سازی از اعتبارات ملی تأمین میشود، تصریح کرد: بخش راه یکی از مؤلفههای مهم اصلی توسعه هر کشوری است و وجود راه برای هر منطقه یک سرمایه ارزشمند است.
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