اردونشینان تیم ملی بسکتبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی بسکتبال جهت حضور در مسابقات پنجره اول انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۵ برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان صبح روز چهارشنبه 25 بهمن ماه باید در اردو حاضر باشند.

اولین تمرین ملی‌پوشان کشورمان از روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن زنده یاد مشحون برگزار خواهد شد.

اسامی ۱۷ بازیکن دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۱.سجاد مشایخی

۲.رسول مظفری

۳.احسان دلیزهان

۴.پیتر گریگوریان

۵.بهنام یخچالی

۶.سینا واحدی

۷.نوید رضایفر

۸.متین اقاجانپور

۹.محمد امینی

۱۰.مجید رحیمیان

۱۱.ارسلان کاظمی

۱۲.محمد مهدی رحیمی

۱۳.سجاد پذیرفته

۱۴.میثم میرزایی

۱۵.محمد حسن زاده

۱۶.حسن علی اکبری

۱۷.سالار منجی

کادر فنی به شرح ذیل است:

محسن شاهعلی سرپرست کاروان

هاکان دمیر سرمربی

علی آرزومندی مربی

محمد رضا اسلامی مربی

آرش بهادرزاده مدیر اجرایی

مجید صادقی فیزیوتراپ

مهدی چراغی بدنساز

حسین دهقانی تدارکات

برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۴ اسفند ماه - ساعت ۱۷

ایران - قطر

میزبان: ایران - تهران

۷ اسفند ماه - ساعت ۱۶

هند - ایران