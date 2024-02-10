به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر آقایان امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه با انجام یک دیدار آغاز شد.
در نخستین دیدار این هفته، تیمهای شهرداری گرگان و صنعت مس رفسنجان به رقابت پرداختند و صنعت مس رفسنجان این بازی را با نتیجه ۸۲ بر ۷۴ واگذار کرد. سینا واحدی در این دیدار با ۲۸ امتیاز، ۵ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۳۳ بهترین بازیکن شد.
برنامه کامل هفته نوزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
یکشنبه بیست ودوم بهمن
پالایش نفت آبادان-کاله مازندران ساعت ۱۶
دوشنبه بیست وسوم بهمن
مهرام-ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۶
آورتا ساری-طبیعت تهران ساعت ۱۶
رعد پدافندهوایی-صنعت مس کرمان ساعت ۱۶
سه شنبه بیست وچهارم بهمن
فولاد هرمزگان-لیموندیس شیراز ساعت ۱۶
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