به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر آقایان امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه با انجام یک دیدار آغاز شد.

در نخستین دیدار این هفته، تیم‌های شهرداری گرگان و صنعت مس رفسنجان به رقابت پرداختند و صنعت مس رفسنجان این بازی را با نتیجه ۸۲ بر ۷۴ واگذار کرد. سینا واحدی در این دیدار با ۲۸ امتیاز، ۵ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۳۳ بهترین بازیکن شد.

برنامه کامل هفته نوزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه بیست ودوم بهمن

پالایش نفت آبادان-کاله مازندران ساعت ۱۶

دوشنبه بیست وسوم بهمن

مهرام-ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۶

آورتا ساری-طبیعت تهران ساعت ۱۶

رعد پدافندهوایی-صنعت مس کرمان ساعت ۱۶

سه شنبه بیست وچهارم بهمن

فولاد هرمزگان-لیموندیس شیراز ساعت ۱۶