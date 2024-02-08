اربعین در خوزستان یک مسأله محوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران خوزستان اظهار کرد: خدا را شاکریم که استان خوزستان که همیشه مهد فرهنگ و هنر در ایران بوده، همچنان می‌درخشد؛ امروز ذخایر معنوی و فرهنگی این استان به برکت انقلاب اسلامی صد چندان شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما بخش مهمی از یک اتفاق بزرگ بی نظیری مثل دفاع مقدس را در خوزستان تجربه کرده‌ایم و امروز این استان محل روایت حماسه‌های بزرگ این تاریخ درخشان است. در کنار آن موضوع اربعین امروز در استان خوزستان یک مساله محوری و فرهنگی است که ظرفیت‌های مهمی را برای اعتلای فرهنگی کشور فراهم کرده است.

وی بیان کرد: امروز افتخار داشتیم مجموعه چند دهه‌ای روی زمین مانده، به نام خانه هنرمندان را افتتاح کنیم. نظیر این خانه هنرمندان که بیش از ۶ هزار متر مربع زیربنا دارد در هیچ جا کشور وجود ندارد و استان خوزستان اولین مجموعه را دارد، در هرمزگان نیز این مجموعه را با ابعاد کوچک‌تر داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: امروز برگزاری جشنواره ادبی شعر مرحوم قیصر امین پور را تصویب کردیم که ان شاءلله در خوزستان به زودی اتفاق خواهد افتاد؛ اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خوزستان پیشنهادات دیگری داشتند که من آنها را پیشنهادات بسیار خوب و مقبولی یافتم و مقرر شد هفته آینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هاشمی و اسلامی جلسه‌ای داشته باشند و جمع بندی پیشنهادات را به بنده ارائه کنند.

اسماعیلی ادامه داد: گفته‌ام مسئله موزه هنرهای معاصر به هر نحوی شده باید حل شود؛ بحث پلاتو نیمه کاره استان در این منطقه را به زودی تکمیل خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین به زودی باغ کتاب در استان راه اندازی خواهد شد و مجموعه خدمات فرهنگی و هنری که شایسته مردمان فرهنگی و فرهنگ دوست خوزستان است ان شاءلله با یک نگاه عدالت فرهنگی به تناسب ظرفیت‌های بالایی که در این استان قرار دارد در اختیارشان قرار دهیم.