  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۱

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

اربعین در خوزستان یک مسأله محوری است

اربعین در خوزستان یک مسأله محوری است

اهواز - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: موضوع اربعین امروز در استان خوزستان یک مساله محوری و فرهنگی است که ظرفیت های مهمی را برای اعتلای فرهنگی کشور فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران خوزستان اظهار کرد: خدا را شاکریم که استان خوزستان که همیشه مهد فرهنگ و هنر در ایران بوده، همچنان می‌درخشد؛ امروز ذخایر معنوی و فرهنگی این استان به برکت انقلاب اسلامی صد چندان شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما بخش مهمی از یک اتفاق بزرگ بی نظیری مثل دفاع مقدس را در خوزستان تجربه کرده‌ایم و امروز این استان محل روایت حماسه‌های بزرگ این تاریخ درخشان است. در کنار آن موضوع اربعین امروز در استان خوزستان یک مساله محوری و فرهنگی است که ظرفیت‌های مهمی را برای اعتلای فرهنگی کشور فراهم کرده است.

وی بیان کرد: امروز افتخار داشتیم مجموعه چند دهه‌ای روی زمین مانده، به نام خانه هنرمندان را افتتاح کنیم. نظیر این خانه هنرمندان که بیش از ۶ هزار متر مربع زیربنا دارد در هیچ جا کشور وجود ندارد و استان خوزستان اولین مجموعه را دارد، در هرمزگان نیز این مجموعه را با ابعاد کوچک‌تر داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: امروز برگزاری جشنواره ادبی شعر مرحوم قیصر امین پور را تصویب کردیم که ان شاءلله در خوزستان به زودی اتفاق خواهد افتاد؛ اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خوزستان پیشنهادات دیگری داشتند که من آنها را پیشنهادات بسیار خوب و مقبولی یافتم و مقرر شد هفته آینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با هاشمی و اسلامی جلسه‌ای داشته باشند و جمع بندی پیشنهادات را به بنده ارائه کنند.

اسماعیلی ادامه داد: گفته‌ام مسئله موزه هنرهای معاصر به هر نحوی شده باید حل شود؛ بحث پلاتو نیمه کاره استان در این منطقه را به زودی تکمیل خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین به زودی باغ کتاب در استان راه اندازی خواهد شد و مجموعه خدمات فرهنگی و هنری که شایسته مردمان فرهنگی و فرهنگ دوست خوزستان است ان شاءلله با یک نگاه عدالت فرهنگی به تناسب ظرفیت‌های بالایی که در این استان قرار دارد در اختیارشان قرار دهیم.

کد مطلب 6018781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها