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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲

فرهاد کاظمی:

تیم ملی به نیمکت «فنی» ضعیفش باخت/ نباید سر مردم را کلاه بگذاریم

تیم ملی به نیمکت «فنی» ضعیفش باخت/ نباید سر مردم را کلاه بگذاریم

کارشناس فوتبال تاکید کرد که تیم ملی اگر نتوانست در جام ملت های آسیا موفق شود به خاطر نیمکت ضعیفی بود که سرمربی در نظر گرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی با اشاره به عملکرد تیم ملی در جام ملت های آسیا گفت: هر چه الان بگوییم ثمری ندارد اما باید مسایل و مشکلات تیم ملی بررسی شود تا برای آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: قطر اگر ۱۰ بار دیگر با تیم ملی ایران و حتی تیم های لیگ برتری بازی کند بازنده خواهد بود اما تیم ایران مشکلات تاکتیکی داشت و به نیمکت ضعیف خود باخت که سرمربی کمک های قوی را کنارش انتخاب نکرده بود.

فرهاد کاظمی در مورد ماندن یا نماندن امیر قلعه نویی گفت: باید ساختار فوتبال درست شود و به رده های پایه توجه کنیم. همه تیم های پایه در رده های مختلف حذف شده اند. ما نباید سر مردم کلاه بگذاریم. سازندگی در فوتبال ایران وجود ندارد و کسانی در راس تیم ها قرار گرفته اند که بنیه مالی ندارند و مدیریت ما به قهقرا رفته است.

کد مطلب 6019369

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    نظرات

    • زاهدی IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      14 1
      پاسخ
      با همه اوصاف ولی برنده شد .چون تیم برعکس شعارشان تا پای جان برای ایران نبود
    • محمد IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      وقتی مدیر و کادر مدیریت نداشته باشند یک نسخه میدن برای بازی باهمه نیم ها واین غلطه بازی با سوریه یا ژاپن و قطر با یه آرنج و یک تاکتیک نتیجه جز این نداره آقای قلعه نوعی از امیر گریان به امیر خندان تبدیل شود بهترا
      • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
        6 0
        هرکس فهمید این بنده خدا چی نوشته بگه ماهم بفهمیم!
    • یداله IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      8 2
      پاسخ
      هر کسی میخواست نظری بده انتقادی بکنه گفتن الان وقتش نیست خب حالا هم که کار از کار گذشته دیگه چه فایده ای داره نظر بدید، برید به زندگیتون برسید
    • پرهام IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      15 1
      پاسخ
      درود بر تو که حرف حق رو میزنی 👌👌👌
    • سهیل AE ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      6 8
      پاسخ
      من پرسپولیسم اولش بگم هیچ وقت هم از فرهاد مجیدی خوشن نیومده اما اگه فرهاد مجیدی توی لیگ امارات موفق بشه می‌تونه مربی خوبی برای تیم ملی هم باشه عملکردش با تیم استقلال واقعا عالی بود فارغ از هر حرف و حدیثی اگه هم با زد و بندی هم بود کارش را خوب انجام داد همین کاری که الان قطر با تیم ما کرد
    • رضا IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      14 4
      پاسخ
      آقای کاظمی بزرگوار باور بفرمایید با همین کادر ضعیف دو یا سه مرتبه قطر را چه در بازی دوستانه و چه رسمی شکست دادند.منتها موضوعی که سالهاست بایکوت مانده و میشود گفت یکی از عوامل مهم شکست ایران در دور پایانی مسابقات قهرمانی آسیاست .بعد روحی و روانی بازیکنان تیم‌ملی است چون شخصیت قهرمانی به آنان داده نشد
    • علی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      مشخص فقط فقط کادر فنی مقصر بس فقط بازی همین تیم در زمان کیروش جام جهاني روسیه ببینید
    • جمشید RO ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      13 0
      پاسخ
      سلام ما به اکرم عفیف باختیم نه به تیم قطر نتونستن این بازیکن رو مهار کنن و برنامه ای برای مهارش نداشتند
    • نیما IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      8 2
      پاسخ
      سلام یک نفر واقعیت رو گفت از دقیقه ۸۳تا اخر ما نصف نیمه کشیدیم زیرش که چی واقعا دقیقا چیزی که اونا میخاستن
    • نا شناس IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      3 11
      پاسخ
      مورینیو بیار تیم ملی همینه آفرین به قلعه نویی تا فینال آمد تمام رسانه ها ی کشورهای عربی برعلیه تیم ملی بود و با استرس بازی کردند و گر نه الان برای قهرمانی می‌جنگید
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      14 2
      پاسخ
      قائدی مناسب این بازی بود تا از باگ بین دفاع وهافبک قطر استفاده کند این مربی لجباز قلعه نویی بدرد نمیخورد
    • احمدآقا IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      2 18
      پاسخ
      مربی بهترین مربی است شما بروید مداوا کنید خودتان را اگر مربی خارجی بود سرتان را تو برف می کردید
    • بی نام IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      4 2
      پاسخ
      دمت گرم آقای کاظمی .آخه تیموریان شد مربی باید یه دستیار خارجی میاوردن قلعه نویی فقط بزن زیر توپ و ارسال بلند بلده به بازیکنان آموزش بده نه تاکتیک و کار گروهی
    • محسن IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      4 2
      پاسخ
      قطعا اگر جناب کاظمی مربی بود نتایج ضعیفتر بود عدم حضور یک روانکاو در تیم ملی که در تیم های بزرگ جهان مرسوم شده و تاکید بر بازیکن سالاری که نتیجه اش عملکرد فاجعه بار طارمی و بیرانوند بود جلوی قهرمانی ایران را گرفت
    • وطنم ایران IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 3
      پاسخ
      این یه حقیقت محض نحوه جاگیری بازیکنان در زمین خودی اسفناج بود گل امارات ؛ ژاپن و قطر همش از طریق جاگیری ضعیف بازیکنان است وقتی اکرم عقیق در گل اول و محوطه جریمه خودی توپ داره چه لزومی داره ۸ بازیکن خودی تو محوطه جریمه باش و یکنفر بازیکن بازیکن قطر بیرون محوطه جریمه نگرفته باش که راحت بتونه شوت بزنه
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      6 2
      پاسخ
      صددرصد به نیکمت ضعیفش باخت
    • محمد IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      عزیزانم فقط باخت ما به خاطر استفاده نکردن از فوتبالیست های بود که دوندگی زیاد وجوانتر بودن مثل قائدی،قلی زاده ودیگرانی که روی نیمکت نشسته بودند
    • ایرانی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      4 2
      پاسخ
      مربی بهترین مربی بود بازی با قطرم خوب بود فقط امتیاز میزبانی وکلی مسایل دیگه به نفع شون بود ماهم اگر میزبان بودیم قهرمان به تمام معنا بودیم معماچو حل گشت آسان شود حالا که باخته ایران با این همه امتیاز میزبانی قطر میگن چرا این کارو نکرد اگه پیروز بودن می گفتن اره ماهم همین کارو می کردیم اله وبله
    • داود IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      به نظر من هم تیم ملی به کادرفنی ضعیف باخت وقتی ما بازیکنی مثل قائدی وترابی وقلی زاده که هم سرعتی هستند هم تکنیکی وپابه توپ چرا از قدوس بایداستفاده کنیم که درهمه بازی ها فیکس بود وخستگی تو پاهاش مشخص بوداین واقعا نشان از ضعف سرمربی وکادرفنی است وتمام
    • علی IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      2 1
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      وقتی خداداد به نیمکت ضعیف قلعه نوعی ایراد گرفت فوری به نیمکت دعوت شد و بعدشم رفت نشان می دهد کمک های قلعه نوعی دیمی انتخاب میشن
    • مهرشاد عنبری US ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اقا فرهاد کاملا درست میگن
    • جلیل IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اینکه میگه تیم باشگاهی لیک برتر قطر رو میبر واقعن همینطور النصر عربستان با اون همه فوق ستاره اروپایی توی عربستان چطور جلو پرسپولیس بازی می کرد یک بازی پایاپای درسته که مساوی شد ولی النصر بارونالدو مانه تالیسیا پرسپولیس کجا حالا قطر کجا همین سپاهان با خمزقطررو میبرد استقلال هم همینطور اینم آبی قرمزنگ
    • صادق CA ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا این استقلالی‌ها با امیر خان امیرخان گفتنشون حال آدم را به هم می زنند خان لقب افراد شجاع است نه ترسوهایی مثل قلعه نوعی

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