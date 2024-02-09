تیم ملی به نیمکت «فنی» ضعیفش باخت/ نباید سر مردم را کلاه بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی با اشاره به عملکرد تیم ملی در جام ملت های آسیا گفت: هر چه الان بگوییم ثمری ندارد اما باید مسایل و مشکلات تیم ملی بررسی شود تا برای آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: قطر اگر ۱۰ بار دیگر با تیم ملی ایران و حتی تیم های لیگ برتری بازی کند بازنده خواهد بود اما تیم ایران مشکلات تاکتیکی داشت و به نیمکت ضعیف خود باخت که سرمربی کمک های قوی را کنارش انتخاب نکرده بود.

فرهاد کاظمی در مورد ماندن یا نماندن امیر قلعه نویی گفت: باید ساختار فوتبال درست شود و به رده های پایه توجه کنیم. همه تیم های پایه در رده های مختلف حذف شده اند. ما نباید سر مردم کلاه بگذاریم. سازندگی در فوتبال ایران وجود ندارد و کسانی در راس تیم ها قرار گرفته اند که بنیه مالی ندارند و مدیریت ما به قهقرا رفته است.