سردار محمد شرفی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تفاوت اصلی فراجا با سیستم انتظامی پیش از انقلاب اسلامی، اظهار داشت: اصلی‌ترین تفاوتی که نسبت به رژیم گذشته دارد، تفاوت‌های ایدئولوژیکی است.

وی افزود: قبل از انقلاب نگاه‌ها و راهبردها حاکم بر نیروهای مسلح هم راستایی با نظام سلطه بود ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، راهبردهای تعریف شده و سیاست‌های کلان نیروهای مسلح مبنی بر حمایت از مستضعفین در جهان و مقابله با نظام و سلطه و تلاش در جهت استقلال کشور است.

سردار شرفی گفت: پس از انقلاب، در همه عرصه‌ها پایبندی به توانمندی‌ها و قابلیت‌های فکری و دفاعی کشور است که این تفاوت عمده با سایر نیروهای مسلح دوران گذشته بود که الان حاصل شده و شرایط بسیار مطلوبی است.