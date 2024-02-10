ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای تأکید کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر رهنمودهای امامین انقلاب و قدرت مردمی در مقابل تمام بدخواهیها ایستاده و ملت ایران الگوی موفقی را در تقابل با استکبار جهانی ترسیم کرده است.
کد خبر: ۶۵۰۳۵۸ تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۸ - 10February 2024
ستاد کل نیروهای مسلحبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاعپرس، ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی فشارهای جهانی، جنگهای گسترده، تحریمهای اقتصادی و علمی و نیز راه انداختن جنگهای شناختی، ادراکی و رسانهای و توطئهها و تهدیدها؛ انقلاب اسلامی زندهتر، پویاتر و بانشاطتر از گذشته با قدرت، به پیش میرود و در مقابل، زوال و غروب قدرتهای سلطه گر و استکباری به یک واقعیت مسلم و غیر قابل انکار تبدیل شده است.
ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته، در برابر زیادهخواهی نظام سلطه با اقتدار در میدانهای بزرگ، الگوی موفقی در تقابل با استکبار جهانی را فراروی عالم بشریت بهویژه آزادگان جهان ترسیم نموده است.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با تکیه بر رهنمودهای امامین انقلاب و تکیه بر قدرت مردمی در مقابل تمام بدخواهیها و ستمها ایستاده و دستگاه محاسباتی معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران را دچار اختلال کرده است. اکنون که انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در پیش رو است، دشمن تلاش دارد مردم را از حضور در پای صندوقهای رای منصرف نموده و بذر یاس و ناامیدی را در دلها بکارد، بیشک حضور میلیونی آحاد مردم شریف، در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیامی روشن برای نقشههای شیطانی استکبار جهانی خواهد داشت، دشمن در این روز صدای واقعی ملت ایران را خواهد شنید.
ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگونکفن انقلاب اسلامی و تکریم مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مدظله العالی)، همانند گذشته پر تلاش و مقتدر، خود را خادم مردم و سپر حوادث فراروی کشور میدانند و از دستگاههای لشکری و کشوری میخواهد با تعامل، همکاری و فداکاری در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شده و بسترهای حضور پرشور در انتخابات پیش رو را فراهم نمایند. بیشک حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن زمینهساز انتخابات پرشور خواهد بود که ضامن امنیت کشور است.
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