مستند پالیزبان؛روایتی از زندگی ساده و کارگری شهید حادثه کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر مستند پالیزبان تولید شبکه قرآن و معارف سیما روایتی از زندگی ساده و کارگری، شهید محمدعلی عابدینی از شهدای حادثه تروریستی ۱۳ دی کرمان است.
این مستند ۲۳ دقیقهای، روایتی کوتاه از زندگی، کار، رفتار و نحوه شهادت شهیدمحمدعلی عابدینی میباشد و خانواده شهید، در این روایت، شرح کاملی از ماجرای حمله تروریستی و لحظه انفجار را بیان میدارند.
مستند پالیزبان، تولید شبکه قرآن و معارف سیما به تهیه کنندگی امین سلمان زاده است که علاقمندان میتوانند این مستند را در ایام چهلم شهدای حادثه تروریستی کرمان، روز شنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۹:۳۰ و بازپخش آن را یکشنبه ۲۲ بهمن ۸ صبح و دوشنبه ۲۳ بهمن ساعت ۲ بامداد از این شبکه مشاهده نمایند.
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