قطر رکورد ایران را تهدید کرد/ چند کشور جام را بالای سر بردند؟

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا به میزبانی کشور قطر به پایان رسید و تیم ملی فوتبال قطر موفق شد برای دومین بار پیاپی به قهرمانی در این مسابقات دست پیدا کند تا به همراه کره جنوبی به کشورهایی تبدیل شوند که ۲ بار بر بام آسیا ایستادهاند.
در ادوار مختلف جام ملتهای آسیا، تیم ملی فوتبال ژاپن با ۴ قهرمانی (۱۹۹۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۴، ۲۰۱۱)، ایران با ۳ قهرمانی (۱۹۶۸، ۱۹۷۲، ۱۹۷۶)، عربستان سعودی با ۳ قهرمانی (۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۹۶)، کره جنوبی با ۲ قهرمانی (۱۹۵۶، ۱۹۶۰) عراق با یک قهرمانی (۲۰۰۷)، کویت با یک قهرمانی (۱۹۸۰)، استرالیا با یک قهرمانی (۲۰۱۵)، رژیم صهیونیستی (۱۹۶۴) و قطر با ۲ قهرمانی (۲۰۱۹، ۲۰۲۳) قهرمانان ادوار گذشته رقابتهای جام ملتهای آسیا هستند.
تیم ملی فوتبال ایران هر چند حسرت قهرمانی اش ۵۰ ساله شده است اما تنها تیمی در آسیاست که توانسته سه دوره متوالی عنوان قهرمانی قاره کهن را به خود اختصاص دهد و حالا رکوردش از سوی قطر تهدید شده است.
جدول قهرمانان و نایب قهرمانان ادوار گذشته جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:
|تیم
|مجموع
|ژاپن
|۴ (۱۹ ۹ ۲, ۲۰۰۰, ۲۰۰۴, ۲۰۱۱)
|یک (۲۰۱۹)
|۵
|عربستان سعودی
|۳ (۱۹۸۴, ۱۹۸۸, ۱۹۹۶)
|۳ (۱۹۹۲, ۲۰۰۰, ۲۰۰۷)
|۶
|ایران
|۳ (۱۹۶۸, ۱۹۷۲, ۱۹۷۶)
|—
|۳
|کرهٔ جنوبی
|۲ (۱۹۵۶, ۱۹۶۰)
|۴ (۱۹۷۲, ۱۹۸۰, ۱۹۸۸, ۲۰۱۵)
|۶
|رژیم صهیونیستی
|یک (۱۹۶۴)
|۲ (۱۹۵۶, ۱۹۶۰)
|۳
|کویت
|یک (۱۹۸۰)
|یک (۱۹۷۶)
|۲
|استرالیا
|یک (۲۰۱۵)
|یک (۲۰۱۱)
|۲
|عراق
|یک (۲۰۰۷)
|—
|یک
|قطر
|۲ (۲۰۱۹، ۲۰۲۳)
|—
|۲
|چین
|—
|۲ (۱۹۸۴, ۲۰۰۴)
|۲
|امارات متحدهٔ عربی
|—
|یک (۱۹۹۶)
|یک
|هند
|—
|یک (۱۹۶۴)
|یک
|برمه
|—
|یک (۱۹۶۸)
|یک
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