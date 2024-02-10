قطری ها ترین های جام ملت های آسیا را درو کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال قطر و اردن در فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۸:۳۰ شامگاه شنبه ٢١ بهمن در ورزشگاه لوسیل به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر یک قطر به پایان رسید.

هر ۳ گل قطر در این دیدار را اکرم عفیف وینگر عنابی پوشان به ثمر رساند تا عنوان آقای گلی به این بازیکن برسد.

در پایان و از سوی مسؤولان برگزاری مسابقات، علاوه بر عنوان آقای گلی، عنوان بهترین بازیکن هم به اکرم عفیف رسید. مشعل برشام بهترین دروازه‌بان این دوره از مسابقات شد و جایزه بازی جوانمردانه نیز به تیم ملی قطر رسید.