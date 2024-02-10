۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ - قطر

قطری ها ترین های جام ملت های آسیا را درو کردند

پس از پایان جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ که با قهرمانی تیم ملی قطر به پایان رسید، عناوین برتر از آن بازیکنان این تیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال قطر و اردن در فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۸:۳۰ شامگاه شنبه ٢١ بهمن در ورزشگاه لوسیل به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر یک قطر به پایان رسید.

هر ۳ گل قطر در این دیدار را اکرم عفیف وینگر عنابی پوشان به ثمر رساند تا عنوان آقای گلی به این بازیکن برسد.

در پایان و از سوی مسؤولان برگزاری مسابقات، علاوه بر عنوان آقای گلی، عنوان بهترین بازیکن هم به اکرم عفیف رسید. مشعل برشام بهترین دروازه‌بان این دوره از مسابقات شد و جایزه بازی جوانمردانه نیز به تیم ملی قطر رسید.

بهنام روان پاک

