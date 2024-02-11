به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی دیگر همزمان با چهل و پنجمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان و در خیابان‌های منتهی به میدان نقش جهان آغاز می‌شود.

مردم شهید پرور و همیشه در صحنه اصفهان در اولین دقایق آغاز راهپیمایی به صورت پیاده از خیابان‌های منتهی به میدان نقش جهان در حال حرکت به سمت میدان هستند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر اصفهان را اعلام کرد. این مسیرها به شرح زیر است:

مسیر شماره ۱) مسجد قبا، خیابان شیخ طوسی غربی (۲۴ متری) خیابان مصلی، مسجد مصلی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع) چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۲) مسجد آیت الله خادمی، خیابان چهارباغ پایین، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۳) مسجد صاحب الزمان (عج)، خیابان صاحب الزمان (عج)، چهار راه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان احمد آباد، خیابان احمد آباد، چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۴) مسجد نورباران، چهار راه نورباران، خیابان شریف واقفی، چهارراه نقاشی، خیابان نشاط، چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۵) مسجد حجت اکبر، خیابان شیخ صدوق، پل فردوسی، خیابان فردوسی، مسجد الاقصی، میدان فلسطین، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۶) مسجد فاطمیه، خیابان لاله جنوبی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع) چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۷) مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران چی، خیابان آتشگاه، میدان جهاد، خیابان صارمیه، خیابان طالقانی، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۸) مسجد موسی بن جعفر (ع) خیابان حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، خیابان توحید، خیابان مطهری، میدان انقلاب، خیابان پاسداران، خیابان آمادگاه، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان امام

بر اساس اعلام پلیس راهور از ساعت ۶ صبح تردد هر نوع وسیله نقلیه در طول خیابان‌های استانداری، میدان امام حسین (ع) و حافظ ممنوع شده، همچنین محدودیت تردد از تقاطع‌های هشت بهشت _ باغ گلدسته، شمس‌آبادی _ طالقانی، استانداری _هشت بهشت، استانداری _ بهشتی نژاد، زیرگذر میدان امام علی (ع) به سمت تقاطع شکرشکن، میدان احمدآباد و خیابان توانا به سمت شکرشکن، تقاطع تختی به سمت میدان امام حسین، طیب _ مسجدسید، باغ گلدسته _ پاسداران برقرار است.

محل پارک اتوبوس‌ها در خیابان‌های آیت‌الله خراسانی، پاسداران، نشاط، شمس‌آبادی و میر داماد در نظر گرفته شده و پارکینگ طالقانی نیز ویژه توقف موتورسیکلت‌ها است.

همچنین متروی اصفهان نیز امروز به منظور خدمت رسانی به شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن رایگان است.

در مسیر راهپیمایی نیز موکب‌های پذیرایی راه اندازی شده است و نیروهای امدادی نیز در مسیر راهپیمایی برای حوادث احتمالی در حالت آماده باش قرار دارند.