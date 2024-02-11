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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۴

مهر گزارش می‌دهد؛

از حضور پلیس برای تامین امنیت تا برگزاری غرفه‌های آموزشی و مشاوره

از حضور پلیس برای تامین امنیت تا برگزاری غرفه‌های آموزشی و مشاوره

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: منتظر حضور گرم شهروندان در غرفه پلیس در مسیر راهپیمایی جشن پیروزی انقلاب هستیم، همچنین آموزش همگانی و مددکاری در این غرفه‌ها ارایه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استقرار، پوشش ترافیکی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی مراسم یوم الله ۲۲ بهمن توسط عوامل پلیس راهور تهران بزرگ از شب گذشته آغاز شد.

از حضور پلیس برای تامین امنیت تا برگزاری غرفه‌های آموزشی و مشاوره

حضور مقتدرانه و پوشش امنیتی، انتظامی و ترافیکی، یگان انتظامی مترو برای باشکوه برگزار شدن راهپیمایی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود.

از حضور پلیس برای تامین امنیت تا برگزاری غرفه‌های آموزشی و مشاوره

همچنین یگان‌های انتظام و ترافیکی در مراسم باشکوه راهپیمایی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضور مقتدرانه دارند.

از حضور پلیس برای تامین امنیت تا برگزاری غرفه‌های آموزشی و مشاوره

در این جشن بزرگ پیروزی رئیس پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ علی قاسم پور و نظارت بر پوشش امنیتی، سردار جانشین معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا در غرفه اداره مشاوره و مددکاری فاتب، سردار حمیدی فر جانشین معاون اجتماعی فراجا در غرفه پلیس پیشگیری حضور داشتند.

همچنین سرهنگ علی همه خانی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از فعالیت و ارائه محتوای آموزشی و مددکاری اجتماعی در غرفه‌های پلیس در میدان انقلاب خبر داد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: به مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظام تهران بزرگ نیز در اجرای فعالیت‌های فرهنگی، اقدام به برپایی غرفه‌هایی در این خصوص کرده است.

از حضور پلیس برای تامین امنیت تا برگزاری غرفه‌های آموزشی و مشاوره

سرهنگ همه خانی بیان داشت: در این غرفه‌ها کارشناسان مددکاری اجتماعی و آموزش همگانی حضور دارند و خدمات خود را در خصوص مشاوره و آموزش‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهند.

وی افزود: این غرفه‌ها در ضلع شمالی و جنوبی میدان انقلاب تا پایان مراسم فعال و آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به شهروندان گرامی است.

کد مطلب 6020535

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