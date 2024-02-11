به گزارش خبرنگار مهر، استقرار، پوشش ترافیکی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی مراسم یوم الله ۲۲ بهمن توسط عوامل پلیس راهور تهران بزرگ از شب گذشته آغاز شد.

حضور مقتدرانه و پوشش امنیتی، انتظامی و ترافیکی، یگان انتظامی مترو برای باشکوه برگزار شدن راهپیمایی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود.

همچنین یگان‌های انتظام و ترافیکی در مراسم باشکوه راهپیمایی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضور مقتدرانه دارند.

در این جشن بزرگ پیروزی رئیس پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ علی قاسم پور و نظارت بر پوشش امنیتی، سردار جانشین معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا در غرفه اداره مشاوره و مددکاری فاتب، سردار حمیدی فر جانشین معاون اجتماعی فراجا در غرفه پلیس پیشگیری حضور داشتند.

همچنین سرهنگ علی همه خانی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از فعالیت و ارائه محتوای آموزشی و مددکاری اجتماعی در غرفه‌های پلیس در میدان انقلاب خبر داد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: به مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظام تهران بزرگ نیز در اجرای فعالیت‌های فرهنگی، اقدام به برپایی غرفه‌هایی در این خصوص کرده است.

سرهنگ همه خانی بیان داشت: در این غرفه‌ها کارشناسان مددکاری اجتماعی و آموزش همگانی حضور دارند و خدمات خود را در خصوص مشاوره و آموزش‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهند.

وی افزود: این غرفه‌ها در ضلع شمالی و جنوبی میدان انقلاب تا پایان مراسم فعال و آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به شهروندان گرامی است.