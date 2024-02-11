سردار حاجی زاده: ملت ایران پشتیبان مسوولان و نیروهای مسلح هستند

به گزارش خبرنگار مهر، «سردار امیر علی حاجی زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران گفت: آمریکاییها چندین تریلیون دلار را در غرب آسیا هزینه کرده و این پولها را تلف کردند. این همه هزینه کردند داعش را ایجاد کردند و آنها را به جان مردم غرب آسیا انداختند.
وی با اشاره به هزینههای آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی با کمک ارتش آمریکا تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار نفر را به شهادت رسانده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: دولت آمریکا دیگر خطاب ما نیست زیرا آنها در مسیری افتادهاند که غیرقابل بازگشت است. مردم آمریکا، مردم غرب و مردم اروپا باید متوجه شوند که مسوولان و حاکمان آنها این پولها و مالیاتها را کجا هزینه میکنند و چه دستاوردی برای آنها دارد.
سردار حاجیزاده با بیان اینکه آمریکاییها میدانند که نباید دور و بر ایران بیایند، ادامه داد: ما جنگ طلب و بهدنبال جنگ نیستیم، به هیچ عنوان سر سوزنی نگران نیستیم و کاملاً آمادهایم، ملت بزرگ ایران پشتیبان مسوولان و نیروهای مسلح هستند.
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