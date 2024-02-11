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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

رییس پارک ملی توران شاهرود:

یک قلاده یوزپلنگ در بیارجمند مشاهده شد

یک قلاده یوزپلنگ در بیارجمند مشاهده شد

شاهرود- رییس پارک ملی توران شاهرود از مشاهده یک قلاده یوزپلنگ ماده در نزدیکی پاسگاه دلبر در بیارجمند شاهرود خبر داد.

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صبح امروز یک قلاده یوزپلنگ ماده در نزدیکی پاسگاه دلبر شاهرود در منطقه توران مشاهده شد، تاکید کرد: از طریق خال نگاری و مشاهده ساختار پوست این حیوان موفق به تشخیص هویت این یوز شدیم.

وی با بیان اینکه این یوزپلنگ هیوا نام دارد، افزود: این یوز ماده و دختر یوز ماده‌ای به نام هرب است.

رئیس پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه این یوز در سال ۹۸ به دنیا آمده است، تاکید کرد: این یوز از سال ۹۹ مشاهده نشده بود و لذا روئیت آن بسیار سبب خرسندی دوست داران طبیعت شده است.

کد مطلب 6020800

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      پاسخ
      به به چقدر عااالی

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