به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی در حاشیه بازدید از میز خدمت دادگستری استان تهران در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: انقلاب ما، انقلابی مردمی است. در طول ۴۵ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بودیم که آنچه مهم است اینکه در طول این سال‌ها، این مردم بودند که نظام و انقلاب را اداره کردند.

وی افزود: حضور مردم است که تمام توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان را برملا و خنثی می‌کند. در طول این ۴۵ سال، این مردم بودند که برای سرنوشت خود تصمیم‌گیری کردند. هرجایی که دشمن در این ادوار گذشته، شیطنت‌هایی داشت و می‌خواست به نظام و انقلاب، ضربه بزند، حضور مردم باعث شد این نقشه‌ها و توطئه‌ها نقش برآب شود.

القاصی با بیان اینکه باید اعلام کنیم که انقلاب اسلامی، یک انقلاب مردمی و برای مردم است، گفت: این انقلاب بدون امام راحل و مردم معنایی ندارد. کارگزاران، مسئولان که امروزه میز خدمتی را بر اساس مسئولیت برعهده گرفته است، خدمتگزار و نوکر مردم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اعتبار و جایگاه و شانی بدون حضور مردم نداریم، خاطرنشان کرد: اگر امروزه شأن و مقامی برای خدمت به مردم در قوه قضائیه پیدا کردیم، به برکت حضور و اعتماد مردم است لذا خود را خدمتگزار و نوکر مردم می‌دانیم و در همه شرایط و حالات فراموش نکنیم که نباید شأن خدمتگزاری‌مان خدشه دار شود.

وی بیان‌کرد: برخی جاها اگر می‌بینیم نارضایتی‌هایی وجود دارد، شاید به قصور و کوتاهی مسئولان برمی‌گردد وگرنه مردم در همه عرصه‌ها حضور داشتند؛ امروز این حضور باشکوه مردم در کف خیابان‌ها وجود دشمنان نظام و انقلاب را به لرزه در می‌آورد.

القاصی تصریح کرد: امروز ما، مسئولان به عنوان عضوی از بدنه مردم اینجا آمدیم تا اعلام کنیم ما هم از جنس شما هستیم و شانی جز خدمتگزاری نداریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان‌کرد: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه به کل مسئولان قضائی که باید در ایام دهه فجر در بین مردم حضور پیدا کنند و در کنار و پاسخگوی مطالبات آن‌ها باشند، لذا دادگستری استان تهران بر اساس این دستور و همچنین وظیفه‌ای که برعهده دارد، خیلی پررنگ‌تر در مساجد و میدانگاه‌ها و امروز نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن، در قالب برگزاری میزهای خدمت در بین مردم حضور پیدا کرده است.

وی بیان‌کرد: میزهای خدمت برگزار شد و درخواست‌های مردم بعضاً شفاهی و در لحظه پاسخ داده شد و برخی درخواست‌ها جمع‌آوری شد تا بعداً اقدامات و دستورات لازم برای آن‌ها انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: برگزاری میزهای خدمت، از برکات یک نظام دینی و مردمی است که بر اساس آموزه‌های دینی خود را موظف می‌دانیم که در خدمت مردم باشیم.

القاصی تصریح کرد: امیدواریم با اخلاص، پرهیز از تبلیغات و بر اساس حس نوع دوستی و وظیفه‌ای که در مقابل مردم همچنین دینی که همه شهدا بر گردن ما دارند، بتوانیم امانتدار باشیم و به وظیفه خود به درستی عمل کنیم.