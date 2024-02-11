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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

القاصی:

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند

رییس کل دادگستری استان تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: امروز حضور باشکوه مردم در کف خیابان‌ها وجود دشمنان نظام و انقلاب را به لرزه در می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی در حاشیه بازدید از میز خدمت دادگستری استان تهران در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: انقلاب ما، انقلابی مردمی است. در طول ۴۵ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بودیم که آنچه مهم است اینکه در طول این سال‌ها، این مردم بودند که نظام و انقلاب را اداره کردند.

وی افزود: حضور مردم است که تمام توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان را برملا و خنثی می‌کند. در طول این ۴۵ سال، این مردم بودند که برای سرنوشت خود تصمیم‌گیری کردند. هرجایی که دشمن در این ادوار گذشته، شیطنت‌هایی داشت و می‌خواست به نظام و انقلاب، ضربه بزند، حضور مردم باعث شد این نقشه‌ها و توطئه‌ها نقش برآب شود.

القاصی با بیان اینکه باید اعلام کنیم که انقلاب اسلامی، یک انقلاب مردمی و برای مردم است، گفت: این انقلاب بدون امام راحل و مردم معنایی ندارد. کارگزاران، مسئولان که امروزه میز خدمتی را بر اساس مسئولیت برعهده گرفته است، خدمتگزار و نوکر مردم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اعتبار و جایگاه و شانی بدون حضور مردم نداریم، خاطرنشان کرد: اگر امروزه شأن و مقامی برای خدمت به مردم در قوه قضائیه پیدا کردیم، به برکت حضور و اعتماد مردم است لذا خود را خدمتگزار و نوکر مردم می‌دانیم و در همه شرایط و حالات فراموش نکنیم که نباید شأن خدمتگزاری‌مان خدشه دار شود.

وی بیان‌کرد: برخی جاها اگر می‌بینیم نارضایتی‌هایی وجود دارد، شاید به قصور و کوتاهی مسئولان برمی‌گردد وگرنه مردم در همه عرصه‌ها حضور داشتند؛ امروز این حضور باشکوه مردم در کف خیابان‌ها وجود دشمنان نظام و انقلاب را به لرزه در می‌آورد.

القاصی تصریح کرد: امروز ما، مسئولان به عنوان عضوی از بدنه مردم اینجا آمدیم تا اعلام کنیم ما هم از جنس شما هستیم و شانی جز خدمتگزاری نداریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان‌کرد: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه به کل مسئولان قضائی که باید در ایام دهه فجر در بین مردم حضور پیدا کنند و در کنار و پاسخگوی مطالبات آن‌ها باشند، لذا دادگستری استان تهران بر اساس این دستور و همچنین وظیفه‌ای که برعهده دارد، خیلی پررنگ‌تر در مساجد و میدانگاه‌ها و امروز نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن، در قالب برگزاری میزهای خدمت در بین مردم حضور پیدا کرده است.

وی بیان‌کرد: میزهای خدمت برگزار شد و درخواست‌های مردم بعضاً شفاهی و در لحظه پاسخ داده شد و برخی درخواست‌ها جمع‌آوری شد تا بعداً اقدامات و دستورات لازم برای آن‌ها انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: برگزاری میزهای خدمت، از برکات یک نظام دینی و مردمی است که بر اساس آموزه‌های دینی خود را موظف می‌دانیم که در خدمت مردم باشیم.

القاصی تصریح کرد: امیدواریم با اخلاص، پرهیز از تبلیغات و بر اساس حس نوع دوستی و وظیفه‌ای که در مقابل مردم همچنین دینی که همه شهدا بر گردن ما دارند، بتوانیم امانتدار باشیم و به وظیفه خود به درستی عمل کنیم.

کد مطلب 6020884

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