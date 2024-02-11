شمار شهیدان غزه از ۲۸ هزار و ۱۵۰ نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه طی گزارشی جدیدترین آمار شهیدان و زخمیهای حملههای رژیم صهیونیستی به این باریکه را از آغاز این حملهها در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون اعلام کرد.
بر اساس این گزارش شمار شهیدان حملههای رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۲۸ هزار و ۱۷۶ نفر و شمار زخمیهای این حملهها نیز به ۶۷ هزار و ۷۸۴ نفر افزایش یافته است.
همچنین بر اساس اعلام این نهاد پزشکی فلسطینی، اشغالگران صهیونیست در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ جنایت و کشتار را علیه خانوادههای فلسطینی در نوار غزه مرتکب شدهاند که در نتیجه آن ۱۱۲ نفر شهید و ۱۷۳ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
علاوه بر این وزارت بهداشت فلسطین از انتقال پیکر ۵۸ شهید حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، به بیمارستان «ابویوسف النجار» طی ساعات اخیر خبر داد.
از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک شهروند فلسطینی به ضرب گلوله تکتیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی در محوطه بیمارستان «ناصر» در خانیونس واقع در جنوب نوار غزه به شهادت رسیده است.
این در حالی است که همچنان پیکر شماری از قربانیان حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه زیر آوار و در خیابانها قرار دارد و اشغالگران مانع از دستیابی نیروهای اورژانس و نیروهای سازمان پدافند غیرعامل غزه به این پیکرها میشوند.
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