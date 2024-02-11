راهپیمایی در بیروت تحت عنوان «طوفان لبنان در حمایت از غزه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شهروندان لبنانی امروز یکشنبه با حضور در خیابانهای بیروت پایتخت این کشور حمایت خود را از ساکنان مظلوم نوار غزه اعلام کردند.
در این راهپیمایی که با عنوان «طوفان لبنان در حمایت از غزه و فلسطین» برگزار شد شمار زیادی از مردم لبنان مشارکت کردند.
راهپیمایی مردم لبنان در حمایت از ساکنان نوار غزه در حالی برگزار میشود که حزب الله این کشور از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه عملاً با هدف قرار دادن مواضع اشغالگران حمایت خود را از فلسطینیهای مظلوم نشان داده است.
ساعتی قبل نیز حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که عملیات جدیدی را علیه یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده است.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه یازدهم فوریه ۲۰۲۴ تجهیزات جاسوسی موجود در موضع رویسات العلم در تپههای اشغالی کفرشوبا و مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.
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