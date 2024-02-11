بازداشت ۶۹۵۰ فلسطینی در کرانه باختری از آغاز جنگ علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باشگاه اسیر فلسطین در گزارشی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۶۹۵۰ فلسطینی ساکن کرانه باختری را بازداشت کرده است.

همچنین این مرکز حقوقی اشاره کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۱۲ فلسطینی ساکن کرانه باختری از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به یورش‌های خود به منطقه‌های مختلف کرانه باختری ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش نظامیان صهیونیست به شهرک «سعیر» واقع در شمال شرق الخلیل در کرانه باختری یورش بردند.

همچنین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی پس از یورش به شرق نابلس یک ایست بازرسی نظامی را در جاده «الباذان» ایجاد کردند.