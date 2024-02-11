حل مشکلات مردم پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن بود

صدیف بدری در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفت‎وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم امروز با حضور گسترده و خانوادگی خود در دفاع از این نظام و ارزش‌های ۴۵ سال سنگ تمام گذاشتند و از فردا وظیفه ما است تا لحظه‌ای در سنگر خدمت به مردم تعلل نکرده بلکه خادمی خود را به ولی نعمتانمان نشان دهیم.

وی تصریح کرد: یقین داریم که مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نیز جلوه‌ای از عظمت حضور خود را به نمایش خواهند گذاشت تا بار دیگر مجلسی توانمند و در قواره جمهوری اسلامی ایران شکل یافته و در حل مشکلات و موانع آنها گام‌های مؤثری برداشته شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: این حضور دشمن را ناامید و دوستداران انقلاب را در مناطق مختلف ایران و جهان امیدوار خواهد کرد و قطعاً بر قدرت‌نمایی جمهوری اسلامی ایران و شکست و تزلزل دشمنان کمک خواهد کرد.

بدری افزود: این حضور در کنار پیام آگاه و روشن حل مشکلات مردم برای استکبار جهانی نیز یادآور این اصل انکارناپذیر است که همچنان مردم در صحنه هستند و انقلاب، امام و رهبری خود را دوست دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم نیز با تمام قوا در ایام باقیمانده از مأموریت و مسئولیت خود تلاش خواهد کرد تا گره از مشکلات مردم باز کرده و به بهبود معیشت و ارتقای سلامت و امنیت پایدار آنها کمک کند.

بدری اضافه کرد: فتنه‌گری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی زمینه خشم امت اسلامی را علیه آنها برافروخته و امیدواریم هر چه سریع‌تر مردم غزه از دست رژیم کودک‌کش رهایی پیدا کرده و امت اسلامی با ید واحده بتوانند رژیم جعلی صهیونیستی را از منطقه دور کنند.

وی یاوه‌گویی‌های آمریکا را در کنار سران رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران یادآور شد و بیان کرد: همه این حرکت‌ها و اقدامات نتیجه‌ای جز ذلت و خواری آنها به همراه ندارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم پازل حضور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن را در انتخابات تکمیل می‌کنند تا بار دیگر به همه نشان دهند که این انقلاب بدون حضور مردم هیچ و خالی از معنا است.