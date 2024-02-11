به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ما همان کشوری هستیم که در تأمین نیازهای دفاعی با مشکل واردات تسلیحات مواجه بودیم و به ما نمیدادند ولی امروز به صادرکننده تسلیحات پیشرفته تبدیل شدیم.
وی ادامه داد: موشکهای مختلف ایران که برای اهداف دفاعی است رعب و وحشت در دل دشمنان انقلاب اسلامی انداخته است.
غریب آبادی اظهار کرد: ایران نیاز دارد فناوریهای دفاعی و تسلیحاتی خود را گسترش دهد. مردم پس از ۴۵ سال هنوز پای آرمانهای انقلاب و نظام خود ایستاده و هر سال باشکوهتر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شوند.
غریب آبادی یادآور شد: پیشرفتهای اینچنینی مایه مباهات و افتخار ما است. ما مدیون و مرهون خون شهدایی همچون شهید طهرانی مقدم و تمام دانشمندان و نخبگانی که در این عرصه به پیشرفت ایران کمک کردند، هستیم.
وی در ادامه درباره حضور پرشکوه مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: مردم پس از ۴۵ سال هنوز پای آرمانهای انقلاب و نظام خود ایستاده و هر سال باشکوهتر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر میشوند. کشور دیگری مانند ایران را سراغ نداریم که مردم آن برای حمایت از نظام سیاسی خود به صورت میلیونی به خیابانها بیایند.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان ضمن قدردانی از مردم کشورمان، گفت: ما یک ملت نمونه و الگو داریم که با حضور خود پیام ایستادگی و وحدت را به جهان مخابره میکنند و این موضوع وظیفه مسؤولان را در خدمترسانی بیشتر به مردم سنگینتر میکند.
نظر شما