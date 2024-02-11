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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

سرهنگ شیرانی مطرح کرد؛

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور را اعلام کرد.

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیت تردد در استان‌های تهران، البرز و مازندران محور چالوس (جنوب به شمال)، آزادراه تهران - شمال (جنوب به شمال) در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

وی در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی محورها گفت: بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استان خوزستان را شاهد هستیم.

سرهنگ شیرانی گفت: محورهای شمال به جنوب محور کرج-چالوس (میانک تا مجلار)، جنوب به شمال محور هراز (محدوده رفت و برگشت محدوده آبعلی و محدودهای بایجان، شاهاندشت و گزنک)، آزادراه رشت-قزوین (سراوان) دارای ترافیک سنگین است.

وی افزود: همچنین محور قدیم خرم آباد – پلدختر مسدود است.

کد مطلب 6021157

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