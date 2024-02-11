به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرحیم زهتاب در جمع مردم شهرستان فریدن در راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به اتحاد و نقش مردم به رهبری امام راحل (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: مهمترین حرکت اسلامی و جنبش انقلابی در تاریخ اسلام در زمان غیبت حضرت مهدی ایجاد شد.
وی افزود: در طول بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نظام سلطه به ویژه آمریکا از راههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی نظامی تلاش کردند که ساختار حکومتی ایران را عملیاتی کنند اما خدا نخواست. آنها میخواستند نور الهی و انقلاب اسلامی را که اکنون درخت تنومند شده است نابود کند اما اتحاد و همبستگی مردم مانع شکست انقلاب در برابر دشمنان شده است.
مسؤول سابق عقیدتی سیاسی وزارت دفاع استان اصفهان گفت: امروز جمهوری اسلامی شرایط ممتاز و الگوی بیبدیل در دنیاست انقلاب اسلامی در پیچ تاریخی قرار گرفته است و دشمنان میخواهند انقلاب اسلامی را از کارزار مبارزه خارج کنند اما نمیتوانند زیرا قدرت نرم جمهوری اسلامی سدی در برابر دشمنان است.
دبیر اجرایی جامعه روحانیت استان اصفهان با اشاره به پیشرفتهای ایران اسلامی در زمینهها و عرصههای مختلف گفت: امروز در پله قدرت ایستادهایم و در سایه خودباوری به قله نزدیک شدیم.
وی تصریح کرد: امروز این حرکت انقلابی و جمعیت شما و شعارهای شما را شبکههای معاند خواهند دید و از این اتحاد هراس خواهند داشت.
زهتاب با اشاره به نقش دشمنان در کمرنگ کردن مشارکت مردم و ناامید کردن مردم اظهار کرد: امروز دشمن گرانی را برای مردم مطرح میکند تا مشارکت را کم کند اما این را هم بدانید که در زمره امن ترین کشورها هستیم.
وی با اشاره به نقشه دشمنان و سوالی که برای مردمپیش میآید که چرا در انتخابات شرکت کنیم تاکید کرد: جمهوری اسلامی علمدار مقاومت است و ما طبق وصیت سردار حاج قاسم سلیمانی پیش میرویم.
نظر شما