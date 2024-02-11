ارایه خدمات پایش سلامت به بیش از ۲۴ هزار نفر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی در تشریح خدمات امدادی ارائه شده به راهپیمایان در یوم الله ۲۲ بهمن گفت: از صبح امروز تا پایان مراسم در مجموع، ۲۵ هزار و ۲۹۲ نفر به مراکز و پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور مراجعه کردند.

وی با اشاره به اینکه امدادگران این جمعیت تا پایان عملیات پوشش امدادی به یک هزار و ۲۴ نفر خدمات درمان سرپایی ارائه کردند، افزود: با تلاش تیم‌های عملیاتی، ۲۷ نفر از راهپیمایان که به خدمات درمان تکمیلی نیاز داشتند به مراکز درمانی اعزام شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر همچنین از ارائه خدمات پایش سلامت به ۲۴ هزار و ۲۴۱ نفر در مراسم امروز خبر داد.

گفتنی است، امروز یک هزار و ۵۴۳ تیم شامل ۸ هزار و ۹۹۲ نیروی عملیاتی به همراه ۹۶۵ خودروی امدادی در مسیرهای منتهی به راهپیمایی حضور داشته و خدمات رسانی کردند. همچنین ۴۷۱ مرکز، پایگاه و منطقه عملیاتی هلال‌احمر برای ارائه خدمات امدادی به راهپیمایان فعال بود.