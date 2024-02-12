۱۹۸۳ قرارداد برای ساخت مسکن خانوارهای نیازمند در مرکزی منعقد شد

علی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای میان بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه و استانداری برای احداث ۲ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای نیازمند در سطح استان مرکزی منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه برای هر واحد ۳۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است، افزود: در این راستا تا کنون ۱۹۸۳ انعقاد قرارداد انجام شده و پروژه از پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی برخوردار است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی بیان کرد: همچنین تفاهم‌نامه ۳ جانبه ۲۰ هزار واحدی بین بنیاد مسکن، بنیاد علوی و کمیته امداد برای احداث ۲۳۵ واحد مسکونی برای خانوارهای نیازمند منعقد شده است.

عسکری گفت: برای هر واحد ۵۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض، ۲۰۰ پاکت سیمان و ۲ تن میلگرد رایگان در نظر گرفته شده که تاکنون ۲۳۵ فقره بانک عامل معرفی و ۲۲۱ فقره انعقاد قرار داد انجام شده است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی میان بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد برای احداث ۷۰ واحد مسکونی برای خانوارهای نیازمند در بخش میلاجرد، گفت: در این راستا تاکنون ۶۴ فقره به بانک عامل معرفی و ۶۴ فقره انعقاد قرارداد انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی بیان کرد: تفاهم‌نامه ۲ جانبه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی میان بنیاد مسکن و بهزیستی برای معلولین و مددجویان تحت حمایت بهزیستی نیز منعقد شده است.

عسکری ادامه داد: در این راستا تاکنون ۱۴۰ فقره سهمیه تخصیص یافته و ۱۱۱ فقره به بانک عامل معرفی قرارداد منعقد شده و برای این پروژه برای هر واحد مسکونی تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی ادامه داد: پروژه ساخت مسکن به صورت انبوه در اراضی تحت مالکیت بنیاد به تعداد ۳۱۷ واحد از سال ۹۸ تا سال امسال با هدف کمک به تأمین مسکن نیازمندان روستایی و ساخت مسکن مقاوم و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز تعریف شده است.

عسکری گفت: با تعامل و همکاری بیش از ۱۵۰ مهندس دارای پروانه اشتغال و ۴۲ دفتر خدمات فنی جهت ارائه خدمات و بیمه به روستاییان در ۱۲ شهرستان، بالغ بر ۳۱ واحد مسکونی روستایی در برابر ۷ خطر اصلی و تبعی شامل حریق، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، رانش و طوفان به مدت ۱۰ سال با مشارکت بیمه میهن از جمله اقدامات حوزه معاونت بازسازی و مسکن روستایی است.