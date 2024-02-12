ارتقای صلح و سازش از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای قضائی استان با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در سالن جلسات دادگستری ایلام برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در این جلسه در سخنانی ضمن تبریک دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، افتتاح ساختمان جدید شماره ۲ شهید بهشتی دادگستری ایلام را تبریک گفت و افزود: امیدواریم افتتاح این ساختمان جدید باعث ایجاد رفاه عمومی بیشتر برای همکاران قضائی و اداری و مراجعین به دادگستری و ارائه خدمت بهتر به مردم شهیدپرور استان ایلام شود.
وی از تلاشها و پیشرفتهای صورت گرفته در مجموعه دادگستری، سازمانهای تابعه، شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح استان تجلیل کرد و گفت: با توجه به زحمات و تلاشها و شرایط خاص کاری، شأن و جایگاه همکاران قضائی و اداری هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی باید ارتقا پیدا کند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه بیان داشت: با تلاش همکاران ما در کل کشور در سالهای اخیر جایگاه، کارآمدی و کمیت و کیفیت کار در شوراهای حل اختلاف کشور ارتقا یافته است.
وی افزود: علی رغم کاهش تعداد نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف در سالهای اخیر، پروندههای مورد رسیدگی در این شورا از ۳ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار پرونده به نزدیک ۵ میلیون پرونده در سال رسیده است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها از ۳۹ روز به ۲۹ روز در شوراهای حل اختلاف در سالهای اخیر خبر داد و افزود: میانگین کشوری حصول صلح و سازش از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد ارتقا یافته است.
وی از راه اندازی دادگاههای صلح در راستای اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در سال آتی خبر داد و گفت: وظیفه اصلی دادگاههای صلح، صلح و سازش است و نقش شوراهای حل اختلاف در این دادگاهها بسیار پر رنگ است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: صلاحیتهای بسیاری به قضات دادگاههای صلح محول شده است به نحوی که حدود ۶۰ درصد از پروندههای ورودی به دادگستری را شامل شده و آرا صادر شده در این دادگاهها نیز اکثراً قطعی است.
وی بر فعال شدن هر چه بیشتر نهادهای میانجیگری و داوری در سطح استان تاکید کرد و گفت: عملکرد دستگاه قضائی در اجرای عدالت، تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی به مردم بر رضایتمندی مردم از نظام اسلامی بویژه شرکت در انتخابات پیش رو بسیار تأثیرگذار است.
عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضائی استان ایلام با مدیریت مدبرانه ریاست قوه قضائیه در تراز یک دستگاه قضائی در نظام اسلامی فعالیت میکند و خوشبختانه مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز، روز به روز در حال پیشرفت و تعالی است.
وی مردمداری و تکریم ارباب رجوع را از برنامههای محوری دستگاه قضائی استان در برخورد با مراجعین خواند و اظهار داشت: دادگستری استان ایلام در شاخص تکریم ارباب رجوع در ماههای اخیر موفق به کسب رتبه اول، دوم و سوم کشوری شده است.
رئیس کل دادگستری ایلام ارائه خدمات قضائی جهادی رایگان در مناطق محروم و دور افتاده استان، تجمیع ساختمانهای پراکنده دادگستری در مرکز استان، راه اندازی سامانههای آنلاین قضائی و انجام دادرسی الکترونیک را در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمت جهادی به مردم استان توصیف کرد.
وی اضافه کرد: از سال گذشته تا به امروز ۲۸۴۵۳۷ پرونده به محاکم قضائی استان وارد شده است که با تلاش همکاران قضائی و اداری دادگستری استان موجودی فعلی ۱۰۹۴۳ پرونده است.
رئیس شورای قضائی استان ایلام از انجام ۱۴۰ مورد بازرسی از حوزههای قضائی استان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: این بازرسیها به صورت ترکیبی و با محوریت آموزش، نظارت و ارزشیابی و حفظ حقوق شهروندی انجام میشوند.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت و دقت آرا صادره در محاکم قضائی استان بیان داشت: دادگستری استان ایلام با ۹۱ درصد اتقان آرا موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این شاخص مهم شده است.
علیمحمدی برگزاری منظم جلسات شورای رهنمون قضائی را در راستای حل پروندههای مهم و پیچیده قضائی استان بسیار موفق ارزیابی کرد و گفت: با لطف و عنایت الهی و با تلاشهای صورت گرفته کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و رفع اطاله دادرسی در دادسراها و دادگاههای استان محسوس و مشخص است.
