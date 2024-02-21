پویش«با مهر انتخاب کنیم» کمک میکند تا هر فرد در جای خود قرار گیرد

«امیر ابراهیم رسولی» سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت شایستهگزینی در مجلس دوازدهم و چگونگی هدایت مردم به این امر، اظهار کرد: در شورای ائتلاف برای کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم چه آنها که نماینده بودهاند یا نبودهاند، کارنامهای ارائه میکنیم تا برای انتخاب مناسب، تبیینهای لازم را برای مردم صورت دهیم.
وی افزود: مردم باید دقت داشته باشند که مجلس به چه نمایندگانی نیاز دارد. برای کارآمدی باید به سمت تخصصهایی حرکت کرد تا در کمیسیونهای تخصصی مجلس به کار آید و در نهایت در مسائل کلان کشور، کمک حال شود.
رسولی با اشاره به فعالیتهای انتخاباتی شورای ائتلاف، تصریح کرد: ۱۴۰۰ نفر در سایت شورای ائتلاف برای حضور در انتخابات با پرچم این شورا، ثبتنام کردند و ۱۰۰۰ مصاحبه از افراد مختلف در کمیتههای تخصصی انجام پذیرفته است، تا بتوانیم افراد را بر اساس تخصصهایشان در لیست نهایی قرار دهیم و از آنها و تخصصشان در برابر مردم برای حل مشکلات کشور، دفاع کنیم.
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: باید در فهرست کاندیداها به لحاظ کیفی گام برداریم تا به انتخاب صحیح نزدیک شویم.
رسولی با اشاره به پویش انتخاباتی «با مهر انتخاب کنیم»، گفت: همه دوستانی که برای افزایش مشارکت و دادن آگاهی به مردم تلاش میکنند، کاری شایسته و مناسب است. خبرگزاری مهر هم در مسیر مهرورزی خود در افزایش مشارکت در انتخابات سهیم شده است و به نظر من این اقدام خوبی است زیرا همه باید سعی کنیم تا به مجلسی کارآمدتر دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشور به تخصص و اینکه هر فردی سر جای خودش قرار بگیرد، نیازمند است و اقدام خبرگزاری مهر در راهاندازی پویش انتخاباتی، میتواند به این امر کمک کند.
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