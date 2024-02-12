۵ مدل از باتری های مناسب ماشین ایرانی را بشناسید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب باتری مناسب همیشه یکی از دغدغه‌های مالکان خودرو است. هیچ ماشینی بدون باتری قوی نمی‌تواند درست کار کند. زمانی که بخواهید باتری مناسب برای ماشین خود انتخاب کنید، باید چند نکته را مانند آمپر، نوع باتری، ظرفیت باتری، کیفیت باتری و گارانتی در نظر بگیرید.

یک برند و تولید کننده مناسب می‌تواند تمام فاکتورهایی که از باتری خودرو انتظار دارید را برای شما مالکان خودرو فراهم کند. دراین مقاله از شمس باتری به معرفی بهترین مارک باطری ماشین ایرانی می‌پردازیم تا بتوانید بهترین باتری ماشین موجود در بازار را شناسایی کرده و خریدی مطمئن داشته باشید.

صبا باتری؛ کارخانه‌ای محبوب با ۵۰ سال سابقه تولید باتری خودرو

صبا باتری به عنوان یکی از برترین برندهای باتری خودرو در ایران، به دلیل قیمت مناسب و کیفیت قابل اعتماد محصولاتش شناخته می‌شود. این شرکت یکی از پیشگامان در زمینه تولید باتری خودرو در کشور است و محصولات با کیفیت و قابل اعتمادی را ارائه می‌دهد.

صبا باتری به عنوان بهترین برند باتری خودرو ایرانی، در حال حاضر مجموعه‌ای از باتری‌های متنوع را برای انواع خودروها به بازار عرضه می‌کند. این برند باتری‌های اسیدی-برقی و باتری‌های AGM را تولید و عرضه می‌کند. باتری‌های AGM این برند به دلیل عملکرد بهتر و عمر طولانی‌تر، برای خودروهای مجهز به سیستم‌های استارت‌استاپ مناسب هستند.

صبا باتری از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند و باتری‌های با عمر طولانی و کارایی بالا تولید می‌کند. در فرآیند تولید، از مواد با کیفیت برای ساخت باتری‌ها استفاده شده و تمامی محصولات صبا مانند باتری واریان و سالند طبق استانداردهای مربوطه تولید می‌شوند.

همچنین، صبا باتری دارای شبکه‌ی گسترده‌ای از نمایندگی‌ها و مراکز خدمات پس از فروش در سراسر کشور است. این امکان را به مشتریان می‌دهد تا به راحتی باتری‌های خود را تهیه کرده و در صورت نیاز به خدمات پس از فروش و تعمیرات به نزدیکترین مرکز مراجعه کنند. برای اطلاعات بیشتر و قیمت‌های به‌روز باتری‌های صبا، می‌توانید به صفحه قیمت صبا باتری در وبسایت شمس باتری مراجعه فرمائید.

وایا باتری؛ یکی از واحدهای تولید باتری خودرو در ایران

وایا باتری به عنوان یکی از بهترین برندهای باتری ماشین در ایران شناخته می‌شود. این کارخانه انواع باتری خودرو را با ظرفیت‌های مختلف از ۵۰ تا ۲۰۰ آمپر، و از برندهای معروفی همچون شادن، ریبال، دوون و کومهو تولید می‌کند. محصولات وایا باتری در دو سری L و N با کیفیت بالا تولید می‌شوند.

باتری‌های سری، همگی از نوع سیلد یا اتمی بوده و دارای ظرفیت بین ۵۰ تا ۱۰۰ آمپر ساعت می‌باشند. این سری از باتری‌ها با کیفیت بالا و استفاده از تکنولوژی پیشرفته شناخته می‌شوند.

سری N از نوع باطری‌های سیلد و اسید شارژ می‌باشد و با ظرفیت‌های از ۶۰ تا ۲۰۰ آمپر ساعت تولید می‌شود. این سری از باتری‌ها نیز با استفاده از تکنولوژی مدرن، عملکرد قوی و مؤثری را ارائه می‌دهند. شرکت وایا باتری با محصولات تایگر و کومهو که از با کیفیت ترین باتری‌های موجود در کشور می‌باشد.وایا باتری با تمرکز بر کیفیت و نوآوری در تولید، گزینه‌ای قابل اعتماد برای نیازهای باتری ماشین‌های ایرانی است. جهت مشاهده لیست قیمت وایا باتری می‌توانید به وب سایت شمس باتری مراجعه کنید.

باتری برنا؛ شرکتی با سابقه در تولید باطری خودرو در ایران

برنا باتری به عنوان یکی از بازیگران قدیمی در زمینه تولید باطری خودرو در ایران معرفی می‌شود که بیش از سه دهه فعالیت در این حوزه دارد. این کارخانه مجموعه‌ای از باطری‌های متنوع را با برندهای مختلف به بازار عرضه کرده است؛ تمامی محصولات این کارخانه با استفاده از دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا و با ظرفیت‌های ۵۰ تا ۲۰۰ آمپر تولید شده‌اند.

برندهای معروف این شرکت در زمینه باتری خودرو شامل باتری برنا مارک گلوبال و زیتکس هستند که از جمله محبوب‌ترین برندها در بازار شناخته می‌شوند. این شرکت از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان به تولید باطری‌های با کیفیت و استاندارد معروف است.

برنا باتری، نخستین کارخانه تولید باطری در کشور بود که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران شد. همچنین، این شرکت به دستیابی به گواهینامه‌های ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بین‌المللی و ITF ایتالیا نیز دست یافته است. اگر به دنبال خرید باطری با قیمت مناسب و کیفیت عملکردی قابل قبول هستید، باتری‌های برند برنا ممکن است گزینه مناسبی برای شما باشند.

سپاهان باتری؛ برند باتری اتومبیل محبوب و معروف در ایران

یکی دیگر از برندهای باتری خودرو در ایران، باتری سپاهان می‌باشد که از سال ۱۳۷۸ در زمینه تولید باتری خودرو در این کشور فعالیت می‌کند. سپاهان باتری به عنوان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان باتری ماشین در ایران شناخته می‌شود و در حال حاضر باتری‌های خود را با ظرفیت‌های ۳۲ تا ۲۲۰ آمپر ساعت تولید می‌نماید.

در رده برندهای ایرانی باتری ماشین، محصولات شرکت سپاهان باطری به لحاظ کیفیت و خدمات ارائه شده، جایگاه اول را به خود اختصاص داده‌اند. این شرکت برای تولید باتری‌های خود از آخرین فناوری‌های جهانی در صنعت باتری خودرو استفاده می‌کند. در بازار، می‌توانید انواع باتری‌های سپاهان برای انواع خودروها مانند سوزوکی، اوربیتال پریمیوم، وان پلاس و اتمیک را در برندهای متعدد تهیه کنید.

قیمت باتری‌های سپاهان برای خودروهای مختلف به دلیل تنوع آمپر ساعت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، قیمت باطری پژو پارس به دلیل ظرفیت ۶۶ آمپر متفاوت از قیمت باتری پراید که حداکثر ۶۰ آمپر دارد، خواهد بود.

باتری اوربیتال سپاهان

باتری اوربیتال سپاهان باطری، با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی جهان، دارای کیفیت عملکرد عالی است. باتری‌های اوربیتال، به شجاعت می‌توان آن‌ها را بهترین باتری ماشین موجود در بازار دانست که از نظر قدرت عملکرد، به‌طور کامل با باتری‌های بروز و برندهای خارجی رقابت می‌کند. بنابراین، اگر می‌پرسید چه باتری برای ماشین خود بخرید، باتری اوربیتال سپاهان باطری، بهترین انتخاب ممکن برای شما خواهد بود.

باتری اوربیتال به‌عنوان بهترین برند باتری خودرو، از طول عمر بالایی برخوردار است و همچنین از لحاظ کیفیت عملکرد، در سطح بسیار بالا قرار دارد. اگر به دنبال بهترین باتری برای پراید یا هر خودروی دیگری هستید، از میان محصولات باتری اوربیتال، می‌توانید تجربه‌ای عالی از عملکرد باتری خودرو و همچنین گارانتی باتری اوربیتال را داشته باشید.

خرید و تعویض انواع برند باتری ماشین با گارانتی معتبر از شمس باتری

در پایان معرفی انواع برند باتری ماشین باید گفت که هنگام خرید حتماً به مدل ماشین و همچنین آمپر باتری توجه داشته باشید. برندهای سپاهان، صبا، برنا، پاسارگاد و دورنا که جزو بهترین برندهای تولیدکننده باتری خودرو در ایران هستند، محصولات خود را در انواع مختلفی تولید می‌کنند.

شما می‌توانید به منظور خرید مناسب‌ترین مدل باتری موتور و ماشین خود به فروشگاه شمس باتری مراجعه کنید. شمس باتری به عنوان عرضه‌کننده بهترین برندهای باتری خودرو شناخته می‌شود. با بهره‌مندی از مشاوره رایگان کارشناسان شمس باتری، می‌توانید محصول موردنظرتان را به صورت اینترنتی از وب‌سایت این فروشگاه سفارش دهید.

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