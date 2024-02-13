هفدهمین جشنواره بین المللی ربیع الشهاده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی ربیع الشهاده در آستان قدس حسینی از تکمیل تمامی مقدمات برگزاری این جشنواره خبر داد و این جشنواره از چهاردهم تا هجدهم ماه میلادی جاری برگزار خواهد شد.

علی کاظم السلطان رئیس کمیته برگزاری این جشنواره بین المللی فرهنگی ربیع الشهاده گفت: با رهنمودهای مستقیم نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، کادرها و کمیته‌های مسؤول برگزاری جشنواره ربیع الشهاده تمامی اقدامات لازم جهت برگزاری جشنواره در زمان مقرر را به اتمام رسانده اند.

وی با بیان اینکه شعار این جشنواره «حضرت امام حسین (علیه السلام)، قیام آزادگان و رمز پیروزی» است؛ افزود: این جشنواره با حضور صد شخصیت به نمایندگی از سی کشور جهان برگزار می‌شود. در این جشنواره نشستهای پژوهشی درباره حضرت امام حسین (علیه السّلام)، حضرت زینب (علیها السّلام) و ابوالفضل العباس (علیهما السلام)، یاران حضرت امام حسین (علیهم السلام) و شهر کربلا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در حاشیه این جشنواره هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می‌شود که در آن هفتاد و پنج هزار عنوان کتاب از نود و نه ناشر عراقی و خارجی عرضه شده است و همچنین نمایشگاه اختصاصی ای نیز برای پنجاه اختراع عراقی که بین المللی ثبت شده اند؛ برپا می‌شود.

وی افزود: روز سه شنبه ساعت سه بعدازظهر مراسم افتتاحیه این جشنواره در حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) برگزار می‌شود و این جشنواره شامل رویدادهای متعددی از جمله شب شعر، نمایشگاه کتاب، نشستهای پژوهشی و غیره می‌باشد که به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی هر ساله جشنواره بین المللی فرهنگی ربیع الشهاده را با حضور چهره‌های علمی، روحانیون، اندیشمندان و علما از ادیان و مذاهب مختلف و از تمامی کشورهای جهان برگزار می‌کند.