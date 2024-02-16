به گزارش خبرگزاری مهر، دارالقرآن آستان حسینی محفل انس با قرآن کریم با حضور شرکت‌کنندگان خارجی هفدهمین جشنواره بین‌المللی «بهار شهادت» کربلا برگزار کرد. این محفل قرآنی با حضور هیأت‌های خارجی حاضر در هفدهمین جشنواره بین‌المللی ربیع الشهاده برگزار شد و در آن شماری از قاریان برجسته عراقی به تلاوت آیاتی از قرآن پرداختند.

فعالیت‌های هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی بهار شهادت، عصر روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه، با حضور شخصیت‌های عالی‌رتبه، علما و پژوهشگرانی از ۳۰ کشور عربی و خارجی در حرم مطهر امام حسین (ع) آغاز به کار کرد.



در آئین افتتاحیه این جشنواره، حسن رشید العبایجی، تولیت آستان حسینی، حیدرالشمری، رئیس اداره اوقاف شیعیان عراق، نصیف الخطابی، استاندار کربلا و جمعی از روحانیون دینی از ادیان و مذاهب مختلف حضور داشتند.

شیخ علی الفتلاوی، از علمای برجسته کربلا ضمن سخنانی در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: ما از طریق برگزاری این جشنوراه به دنبال دستیابی به اهدافی نظیر تقویت روابط انسانی و دینی میان فرزندان جامعه انسانی و اسلامی و آگاهی از اندیشه و فرهنگ امت اسلامی هستیم.

وی افزود: این جشنواره بستری برای ارتباط و آشنایی جامعه عراق و سایر جوامع با فرهنگ اسلامی و ارزش‌ها و فرهنگ محمدی اصیل است.



حیدرالشمری، رئیس اداره اوقاف شیعیان عراق نیز از سخنرانان آئین افتتاحیه این جشنواره بود و ضمن سخنانی از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت خود برای توقف ریختن خون فلسطینیان و حفاظت از نوار غزه در برابر حملات وحشیانه آشکاری که بشریت را شرمسار کرده است، پایبند باشد.

وی در ادامه گفت: این جشنواره و سایر اجتماعات دینی که توسط عتبات مقدسه برگزار می‌شود، ضرورت مهمی در رساندن درس و پیام ائمه اطهار (علیهم السلام) به جامعه است.

یادآوری می‌شود، هفدهمین جشنواره بین‌المللی بهار شهادت از روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه، به همت آستان مقدس حسینی آغاز شد و به مدت ۵ روز ادامه دارد. برپایی شب شعر، نمایشگاه کتاب، محافل قرآنی، نشست‌های پژوهشی، و… از فعالیت‌های این جشنواره است.

*علی حدادی اصل