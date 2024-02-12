  1. ورزش
حسرتی که برای تیم ملی ماند؛

بازیکنی که در تیم منتخب AFC بود اما در ترکیب قلعه‌نویی نبود!

بازیکنی که در تیم منتخب AFC بود اما در ترکیب قلعه‌نویی نبود!

وینگر تیم ملی فوتبال در حالی ترکیب منتخب جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ قرار گرفت که تنها ۳ بازی برای ایران انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قطر شامگاه شنبه ۲۱ بهمن با برگزاری دیدار فینال بین تیم‌های ملی قطر و اردن به پایان رسید که در پایان تیم میزبان توانست با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد و برای دومین دوره متوالی بر سکوی نخست آسیا بایستد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC امروز دوشنبه ۲۳ بهمن تیم منتخب این دوره از مسابقات را رسماً اعلام کرد که نام مهدی قایدی وینگر تیم ملی ایران در این لیست دیده می‌شود. قایدی در حالی در ترکیب منتخب جام ملت‌های آسیا قرار گرفت که این بازیکن در دیدارهای مرحله گروهی و یک هشتم نهایی توسط امیر قلعه نویی مورد استفاده قرار گرفت و سرمربی تیم ملی علاقه‌ای به استفاده از این بازیکن تکنیکی در تیم خود نمی‌دید؛ در حالی که به گفته اکثر کارشناسان حضور این بازیکن در بازی با قطر می‌توانست خط دفاعی این تیم را به چالش بکشد.

قایدی در دیدار ایران برابر فلسطین و هنگ کنگ موفق به گلزنی شد و پس از مهدی طارمی که ۳ گل در این رقابت‌ها به ثمر رساند با ۲ گل زده در رده دومین گلزن برتر تیم کشورمان قرار گرفت.

    • سلام IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      9 0
      پاسخ
      هیچ کس هیچ چیزی نمی فهمه به جز قلعه نویی و دور و بریهاش
    • M.s IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      11 0
      پاسخ
      از اول معلوم بود که قلعه نویی بدرد تیم ملی نمیخورد تیم را مربی نابود کرد
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      11 0
      پاسخ
      ده دقیقه میگذاشتی یک گل مزد
    • یک ایرانی IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      10 8
      پاسخ
      برای این قایدی رو بازی نداد می ترسید بیشتر از طارمی گل بزنه همش سیاسی بازی
    • ممد IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      12 0
      پاسخ
      حیف شد که بازی نداد بهش وگرنه مدافع قطر تو جیب چپش بود و مطمئنا بازیو برده بودیم
    • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      12 3
      پاسخ
      چون قایدی مردمی بود
    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      14 1
      پاسخ
      آقای قلعه نویی لطف کنید فوتبال ببوسید و بگذارید کنار.شما هم انسان خوبی هستید و زمانی بازیکن خوبی بودید اما برای مربیگری ...
    • شهرام RO ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      10 2
      پاسخ
      مربی ترسو !
    • شهرام RO ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      12 2
      پاسخ
      مربی ترسو !
    • وطنی US ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      6 0
      پاسخ
      بی برنامه تمرین تیم قلعه‌نویی مربی بدون برنامه وتاکتیک نشون داد،امیدوارم خودش استعفا بده.
    • علیرضا IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      8 0
      پاسخ
      قائدی بازی نگرفتی باید جوابگوباشی مربی کسی که دردوبازی. ۲گل زده چرا باقطر ببازی نگرفتی بیا جواب بده داداش
    • پرویز IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      10 0
      پاسخ
      البته قائدی ۲ تا گل رو توی ۹۰ دقیقه زد چون کلا ۲تا ۴۵ دقیقه بازی کرد
    • علی معروفی IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      8 0
      پاسخ
      قدر زر را زرگر شناسد،AFC کاملا درست تصمیم گرفته

