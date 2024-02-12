به گزارش خبرنگار مهر، جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قطر شامگاه شنبه ۲۱ بهمن با برگزاری دیدار فینال بین تیم‌های ملی قطر و اردن به پایان رسید که در پایان تیم میزبان توانست با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد و برای دومین دوره متوالی بر سکوی نخست آسیا بایستد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC امروز دوشنبه ۲۳ بهمن تیم منتخب این دوره از مسابقات را رسماً اعلام کرد که نام مهدی قایدی وینگر تیم ملی ایران در این لیست دیده می‌شود. قایدی در حالی در ترکیب منتخب جام ملت‌های آسیا قرار گرفت که این بازیکن در دیدارهای مرحله گروهی و یک هشتم نهایی توسط امیر قلعه نویی مورد استفاده قرار گرفت و سرمربی تیم ملی علاقه‌ای به استفاده از این بازیکن تکنیکی در تیم خود نمی‌دید؛ در حالی که به گفته اکثر کارشناسان حضور این بازیکن در بازی با قطر می‌توانست خط دفاعی این تیم را به چالش بکشد.

قایدی در دیدار ایران برابر فلسطین و هنگ کنگ موفق به گلزنی شد و پس از مهدی طارمی که ۳ گل در این رقابت‌ها به ثمر رساند با ۲ گل زده در رده دومین گلزن برتر تیم کشورمان قرار گرفت.