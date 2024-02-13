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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۵

سرپرست فرمانداری بندرعباس:

حضور کاندیداهایی با سلایق مختلف شور انتخاباتی ایجاد می‌کند

حضور کاندیداهایی با سلایق مختلف شور انتخاباتی ایجاد می‌کند

بندرعباس - سرپرست فرمانداری بندرعباس گفت: حضور کاندیداهایی با سلایق مختلف شور انتخاباتی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب بهادری صبح سه شنبه در مراسم همایش تقریب مذاهب ضمن تبریک عید مبعث پیامبر و ایام الله دهه فجر با اشاره به وحدت مردم استان هرمزگان، همدلی و همراهی با یکدیگر، اظهار کرد: ریشه این وحدت، اعتقاد بزرگان و علمای تشیع و تسنن منطقه از دیرباز است.

وی با اشاره به اینکه اتحاد شیعه و سنی در هرمزگان الگوی بسیار خوبی برای سراسر کشور است، افزود: وحدت در اعتقادات هر شیعه و سنی این استان حک شده است و همه برادرانه با هم زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برادری و برابریِ شیعه و سنی در هرمزگان تحسین‌برانگیز است، خاطرنشان کرد: در عرصۀ سیاسی نیز موضع‌گیری‌های علمای شیعه و سنی درمنطقه، نشان‌دهندۀ اتحاد و یکپارچگی در برابر دشمن است و به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: “همه برای اسلام باید تلاش کنید، شیعه و سنی برای اعتلای کلمۀ توحید، اعتلای ارزش‌های اسلامی و اجرای قوانین محمدی تلاش کنند.

سرپرست فرمانداری بندرعباس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تقارن این عید بزرگ و چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی ایران در این ۴۵ سال به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با حفظ وحدت بین شیعه و سنی دستاوردهای زیادی در عرصه‌های مختلف به دست آورده و در این راه شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کرده است،.

فرماندار بندرعباس تاکید کرد: نامزدهای انتخابات با سلایق مختلف سیاسی با حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی بستر حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم می‌کنند.

کد مطلب 6022934

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