اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی تا اردیبهشت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرحله جدید و بزرگ طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با عنوان «طرح فجرانه» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه‌بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه (اول تا هفتم) در دهه مبارک فجر و همزمان با جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان مازندران آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال آینده ادامه دارد، تصریح کرد: و در این طرح اعتبار خرید ۱۱ قلم کالابرگی (گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات) از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: همه خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال اعتبار بسته تشویقی برای خرید ۱۱ قلم کالا دریافت می‌کنند

باقری خاطرنشان کرد: مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته است و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود.

وی بیان کرد: متقاضیان استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملی اعتبار (فروشگاه خُرد عضو طرح و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، جانبو، دیلی‌مارکت، و فروشگاه‌های اینترنتی) نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه شهروندان برای شناسایی فروشگاه‌های عامل طرح فجرانه می‌توانند به نرم‌افزار کاربردی شما مراجعه و فروشگاه‌های اطراف خود را مشاهده کنند، ادامه داد: این برنامه از طریق سایت https://shoma.sfara.ir و یا اجرای کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# قابل دریافت است.

باقری در بخش دیگری از اجرای طرح امنیت غذایی برای کودک دچار سوء تغذیه خبر داد و گفت: برای کودکان پنج دهک اول ماهانه یک میلیون تومان و برای دهک درآمدی ۶ و ۷ ماهانه ۶۰۰ هزارتومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه دهک‌های یک تا هفت مشمول اعتبار جدید هستند، گفت: یارانه بگیران این دهک‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های عضو طرح کالابرگ الکترونیکی نسبت به خرید اقلام اساسی و بهره مندی از این حمایت تشویقی دولت اقدام کنند.