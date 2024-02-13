خلیلی: بدون اسپانسر مانده ایم/ سیاست ما بردن ورزش به محلات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی در نشست خبری امروز سه شنبه خود ضمن تشریح برنامه های این فدراسیون برای برگزاری مسابقات گل کوچک هواداری گفت: ما از اول سیاست خود را بر این گذاشتیم تا ورزش در محلات اتفاق بیفتد تا راحت تر در دسترس مردم باشد. یکسری اقدامات در کشور داشتیم که یکی از آنها آگاهی بخشی بود که قطعا در سال آینده در این زمینه بیشتر کار خواهیم کرد.

خلیلی ادامه داد: 875 دوره آموزشی امسال داشتیم. 9 طرح ملی را در سراسر کشور اجرا کردیم بیش از 6 هزار کار فرهنگی داشتیم. 26 دوره کلاس برگزار کردیم، 13 جشنواره ملی و یک رویداد بین اللملی انجمن تلاش را داشتیم. 63 همایش صبح و نشاط را داشتیم. 408 همایش پیاده روی را داشتیم. 4 اعزام به مسابقات بین اللملی داشتیم.

وی افزود: مترو اسپورت برای آگاهی بخشی مردم اجرا شد، گذرگاه ورزش یک طرح ملی بود تا ورزش را به دل مردم ببریم. ورزش های خیابانی را به روش‌های مختلف داشتیم. توسعه ورزش در محلات یکی از برنامه های ما بود که در این زمینه مینی فوتبال را برگزار کردیم امسال هم باز یک برنامه انبوه داشتیم که اکثرا همه با آن خاطره خوبی دارند. بنابراین مسابقات گل کوچیک را طراحی کردیم. مجوز این کمیته را از وزارت ورزش گرفتیم که دارای چلنج، سه به سه و چهار به وچهار است که اینها هر سه زیر مجموعه این کمیته هستند.

خلیلی اضافه کرد: دستور العمل برگزاری این طرح توسط سینا کلهر به همه استان‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر ثبت نام برای این طرح در حال برگزاری است. این یک رویداد خیلی ارزان است و با همان توپ پلاستیکی دولایه و در زمین آسفالت و خاکی برگزار خواهد شد. تا جایی که بتوانیم برای بانوان هم برنامه داریم که این اتفاق به صورت سالنی برای این قشر از جامعه هم انجام شود. یک رویدادی است که برای همگانی کردن ورزش تاثیرگذار خواهد بود.‌

رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی در ادامه این نشست گفت: فردا مراسم رونمایی با حضور ۴ تیم انجام خواهد شد. چهار تیم شامل پیشکسوتان سرخابی ها و تیم‌های شهرک امید و شهرک محلات در این مراسم حضور خواهند داشت. سعید عزیزیان، اسماعیل حلالی، سهراب انتظاری، علی موسوی هاشم بیگ زاده و رامین محرم نژاد از جمله بازیکنان حاضر خواهند بود. ۲۰ محله کم برخوردار که شناسایی شده است در این مراسم گل کوچیک حضور خواهند داشت.

او با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای جذب اسپانسر نیز گفت: همه ما در قدیم کل کوچیک را بازی کردیم که از این طریق می توانیم استعدادهای جدید را شناسایی کنیم فعلا هیچ اسپانسری نداریم و با کمک وزارت ورزش برنامه را جلو می‌بریم اما امیدواریم که سال آینده اسپانسر خوبی را جذب کنیم.

وی در مورد میزان هزینه انجام شده برای برگزاری این طرح گفت: ۱۶ تیم لیگ برتری داریم که هواداران آنها ثبت نام خواهند کرد که تا همین امروز ۲۳۰ تیم ثبت نام کرده است و پرسپولیس با ۶۰ تیم ثبت نام کرده است. در واقع محدودیت نداریم همه از جمله قهرمانانی مانند هادی ساعی و غیره نیز می توانند ثبت نام کنند.

وی در پاسخ به این سوال که افرادی مثل هادی ساعی فوتبال خوبی دارند و چرا برای افزایش جذابیت این رشته از این افراد دعوت نمی شود، گفت: حضور برای عموم آزاد است و فردی مثل هادی ساعی هم می تواند شرکت کند. برای ایجاد انگیزه در رونمایی از استقلال و پرسپولیس دعوت کردیم. وزارت ورزش در طرح اولیه به ادارات کل اعتباراتی ابلاغ کرده که یکی از آنها گل کوچیک بود. هنوز تیم های ثبت نامی به حد نصاب نرسیده و اعتبار مورد نیاز مشخص نیست. در بخش زنان و مردان هر کدام ۲۰ میلیون توزیع می‌شود که باید آن را ضرب در ۳۱ استان کنیم. هیچ محدودیتی برای بخش بانوان نداریم و تا به امروز هم ۳۴ تیم در بخش بانوان ثبت نام کردند.