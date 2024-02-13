به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری اظهار کرد: در بخش حقیقی اقتصاد ایران به تازگی گزارشی در رابطه با میزان تولید و فروش شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور منتشر شده که بر اساس آن در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل شاهد رشد تولید بودیم.

وی افزود: تولید در دی ماه ۱.۹ درصد و نسبت به آذر ماه امسال ۴.۵ درصد رشد داشته است.

خاندوزی ادامه داد: در صنعت شیمیایی و فلزات به ترتیب افزایش ۶ و ۹ درصدی داشته‌ایم اهمیت آن در دی ماه به این است که در فصل سرد سال علی رغم سختی دسترسی به گاز اما تولید در این بخش رشد داشته است.

کاهش رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد

وی درباره بخش قیمتی اقتصاد نیز با اشاره به کاهش رشد نقدینگی گفت: هدف گذاری کنترل نقدینگی تا پایان امسال ۲۵ درصد بود که در پایان دی ماه به ۲۵.۲ کاهش یافته است. رشد پایه پولی هم به ۳۱.۷ درصد رسید که کمترین میزان ۱۷ ماه گذشته است. این در حالیست که رشد نقدینگی در دولت قبل به ۴۰ درصد رسیده بود.

خاندوزی ادامه داد: بنابراین دولت موفق شد یکی از لنگرهای تورمی را به خوبی کنترل کند.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی ماه نسبت به دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۱ درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت به اردیبهشت امسال هم حدود ۷۵ واحد درصد کاهش تورم نقطه به نقطه در مسکن داشته‌ایم. البته این رقم به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها بوده که البته در سال جاری عدد قیمت‌های مسکن به صورت مطلق هم کاهش داشته است. تورم ماهانه مسکن در امسال به اندازه ۵ ماه منفی بود و در سایر ماه‌ها رشد بسیار نازلی داشت. در ماه‌هایی که تورم منفی نبوده رشد مثبت زیر ۲ درصد بوده است.

رشد ۳۰ درصدی ترانزیت

خاندوزی در مورد ترانزیت هم گفت: ترانزیت از مرز ۱۴.۲ میلیون تن در پایان دی ماه گذشت که نسبت به ۱۰ ماهه پارسال رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد افزود: انتظار داریم تا پایان سال به ۱۶ میلیون تن ترانزیت کالا از قلمروی ایران برسیم. علت اهمیت رشد ترانزیت هم بی اثر بودن تحریم‌ها است که راه حل دولت سیزدهم بود. دولت به دنبال جایابی اقتصاد ایران در منطقه و همسایگان است و باید اقتصاد ایران را از منظر ارتباطات بین المللی ارتقا دهیم تا تحریم‌ها را کم اثرتر کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره ساماندهی رمز ارزها تصریح کرد: راهبرد دولت در این خصوص شفافیت و مشاهده پذیری این بخش است.

وی افزود: همچنین به دنبال تدوین قوانینی هستیم تا هم از کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود و هم شفافیت داشته باشیم. در سایر کشورها هم ابزارهای مختلفی برای مشاهده پذیری این بخش ایجاد شده به خصوص که این حوزه ذاتاً تمایل به عدم شفافیت دارد.

سند رمز ارزها تدوین شده است

خاندوزی اضافه کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که آذر ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد این وظیفه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا سندی برای رمز ارزها تدوین شود تا در این خصوص به شفافیت برسد. بانک مرکزی سند آن را تهیه کرده و در مراحل بررسی و تأیید قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به صدور مجوز صید در استان هرمزگان گفت: بعد از ۲۰ سال صدور مجوز صید از انحصار خارج شد و به سهولت در اختیار صیادان قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری استانداری هرمزگان صدور مجوز فقط برای ساحل نشینان و صیادان بدون کاغذبازی و مراجعه حضوری انجام شد.

خاندوزی ادامه داد: برای دو استان سیستان و بلوچستان و بوشهر نیز فرآیند ثبت درخواست آغاز شده و متقاضیان می‌توانند درخواست خود را برای صید و قایق ثبت کنند. پس از تکمیل لیست این فرآیند برای استان خوزستان هم عملیاتی خواهد شد.

ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تغییر ساعت کار رسمی اظهار کرد: دولت برنامه‌ای برای تدوین لایحه تغییر ساعت کار رسمی کشور ندارد. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت این اختیار را دارد که ساعت دستگاه‌های زیر مجموعه خود را به گونه‌ای تنظیم کند که استفاده بهینه از انرژی محقق شود.

وی افزود: بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که در فصل گرم پارسال، تغییر ساعت اداری در حوزه مجموعه‌های زیر نظر دولت و نهادهای عمومی، صرفه‌جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق کشور را به همراه داشته که این عدد معادل میزان تولید سه نیروگاه است.

خاندوزی اضافه کرد: با توجه به اثربخش بودن این سیاست، در سال آینده نیز دولت از این ظرفیت برای کاهش مصرف انرژی استفاده خواهد کرد.

موافقت با افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ادعای افزایش قیمت نان در برخی نانوایی‌ها گفت: سیاست دولت در این خصوص این است که سهم هزینه نان در معیشت و سفره خانوار پایین بماند. این سهم در ابتدای دولت ۲.۵ درصد بود که اکنون به ۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در برخی استان‌ها تقاضای افزایش قیمت داشتند که به شوراهای آرد و نان رفت و مصوب شد اما اگر تخلفی در قیمت و کیفیت ایجاد شود، رسیدگی به آن در حوزه فعالیت وزارت صمت و سازمان تعزیرات است.

منتظر معرفی شرکت‌های ارزنده برای سهام عدالت جدید هستیم

وزیر اقتصاد در مورد وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزارتخانه‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های تابعه گفت: در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود اما اینکه اجرایی نشده به دلیل این است که برخی وزارتخانه‌ها سهام شرکت‌های خود را نداده‌اند.

وی اضافه کرد: ما اصرار داریم که شرکت‌هایی که به این فهرست می آیند، شرکت‌های ارزنده باشند. امیدواریم مخالفت دو وزارتخانه مخالف را مرتفع کنیم. مذاکرات اولیه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط و حوزه حقوقی دولت انجام شده و امیدواریم رأی دولت را در این خصوص اخذ کنیم.

قیمت گوشت به زودی متعادل می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش قیمت گوشت اظهار کرد: دولت دو اقدام مهم در این زمینه را در دستور کار قرار داد؛ وزارت جهاد کشاورزی با تأمین و عرضه کافی خوراک و نهاده‌های دامی به حمایت از تولیدکنندگان و هم‌چنین تعادل‌بخشی به بازار از طریق واردات پرداخت.

وی گفت: امیدواریم برنامه وزارت جهاد کشاورزی در تأمین قیمت‌ها که دغدغه صحیحِ مردم است، به‌زودی به سرانجام برسد.

دنبال افزایش مناطق آزاد جدید نیستیم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلات پنجشنبه و جمعه و نظر دولت درباره این موضوع گفت: دولت درباره تعطیلات لایحه‌ای را سال گذشته به مجلس تقدیم کرد که منتظر جمع بندی مجلس هستیم. قانون هر نظری داشته باشد، تابع قانون خواهیم بود.

وی در مورد مناطق آزاد تصریح کرد: رویکرد دولت افزایش کمی مناطق آزاد نیست. در سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید هم اضافه شده و همین مناطق جدید به جهت اینکه نیازمند طرح‌های تفصیلی بودند شروع به کار آنها ماه‌ها زمان برد.

خاندوزی افزود: لذا سیاست ما فعال کردن همین مناطق در کنار افزایش کیفیت مناطق آزاد نسل اول است که به دلیل تنگ‌نظری برخی دستگاه‌ها در اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد مشکلاتی ایجاد شده لذا دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید نیستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره سیاست‌های دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و طلا در آستانه سال نو، گفت: سیاست دولت و تدابیر بانک مرکزی بر کاهش نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز است و از تمام ظرفیت خود برای کنترل بازار ارز استفاده خواهد کرد.

دغدغه بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است

خاندوزی تاکید کرد: بانک مرکزی به صورت جدی به مساله افزایش بی ضابطه نرخ ارز در طول ۲۰ روز گذشته ورود کرد و در آینده نیز همین سیاست را ادامه خواهد داد چرا که بی ثباتی در نرخ ارز در هدفگذاری کنترل تورم، کشور را دچار مشکل خواهد کرد. تاکید رئیس‌جمهور نیز بر کنترل این بازار و جلوگیری از افزایش تورم ناشی از آن است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سیاست‌های خودرویی وزارت صمت، واردات خودروهای خارجی و نیز کنترل قیمت خودرو و همچنین اظهارات اخیر معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، بیان کرد: راهبرد دولت که وزارت صمت آن را پیگیری می‌کند به تعادل رساندن قیمت خودروی داخلی از طریق افزایش تولید و نیز واردات خودروی خارجی است.

وی افزود: وزیر صمت وعده داده به زودی مفصلاً درباره سیاستهای خودرویی صحبت می‌کند. فصل الخطاب راهبردهای خودرویی آن چیزی است که در دستور کار دولت است و آنچه وزیر صمت اعلام می‌کند؛ نه آنچه سایر مسؤولان مرتبط مصاحبه می‌کنند.

خاندوزی درباره ورود ایرلاین‌های خارجی به پروازهای داخلی گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی در این خصوص در نظر گرفته شده بود که در نهایت مورد تأیید صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در دولت هم فعلاً مصوبه‌ای دستور کار کمیسیون‌ها نیست.

وی افزود: اما اینکه برنامه دستگاه‌های اجرایی چه خواهد بود با توجه، به جزئیاتی رئیس سازمان هواپیمایی داشت به نظر می‌رسد همان مسیر توسط وزارت راه و شهرسازی پی‌گیری می‌شود.

امکان فروش برق با رمز ارز

سخنگوی اقتصادی دولت درباره استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در بورس انرژی تابلوی برق تجدیدپذیر ایجاد و امکان تهاتر برق با صنایع فراهم شده است. همچنین امکان ایجاد نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با امکان صادرات آن و امکان فروش برق با رمزارز فراهم شده است.

تسهیلات با نرخ ترجیحی تبصره ۱۸ قانون بودجه هم مشمول متقاضیان راه اندازی انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم مجموع این تدابیر اتخاذ شده در کنار برخی مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از فرصت پهنه سرزمینی ما در ساخت نیروگاه خورشیدی، بتوان کمبودهای کشور در حوزه انرژی را جبران کرد. ضمن اینکه برای کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت‌های هیدروکربنی نیز مؤثر است.