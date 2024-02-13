برخورد تریلر و تیبا در اصفهان یک فوتی داشت

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷ و ۲۰ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در جاده اصفهان _ نائین مقابل ورودی باغ رضوان اتفاق افتاده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه نیروهای امدادی از ایستگاه ۱۵ برای این حادثه اعزام شده‌اند، افزود: در این حادثه یک دستگاه تریلر پس از انحراف به لاین مخالف، با خودروی تیبا برخورد کرده و متأسفانه راننده خودروی تیبا که مرد حدوداً ۵۰ ساله بود به دلیل شدت جراحات در همان لحظات ابتدایی در دم جان باخت.

وی افزود: با حضور آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل، با استفاده از تجهیزات نجات و ست هیدرولیک عملیات آزادسازی انجام و تحویل عوامل انتظامی شد.